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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Fritzas priartėjo prie ATP finalinio turnyro, o jo varžovą sustabdė trauma

2026-10-30 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 21:07
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Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-13) pateko į Bazelyje vykstančio ATP 500 serijos turnyro pusfinalį. Ketvirtfinalio dvikovoje amerikietis neužtruko – traumą patyręs prancūzas Arthuras Filsas (ATP-8) nusprendė pasitraukti iš kovos.

Tayloras Fritzas | EPA nuotr.

Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-13) pateko į Bazelyje vykstančio ATP 500 serijos turnyro pusfinalį. Ketvirtfinalio dvikovoje amerikietis neužtruko – traumą patyręs prancūzas Arthuras Filsas (ATP-8) nusprendė pasitraukti iš kovos.

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Penktadienį vykusiame susitikime T. Fritzas pirmavo 6:2, 2:0, o aikštėje tenisininkai praleido 45 minutes. A. Filsas jau pirmajame sete, rezultatui esant 2:5, prašė medicininės pertraukėlės, o antroo seto pradžioje atsisakė tęsti dvikovą.

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29-erių amerikietis šį sezoną ATP 500 kategorijos turnyruose jau iškovojo 16 pergalių ir patyrė vos tris pralaimėjimus. Bazelyje jis pasiekė ketvirtąjį pusfinalį per penkis šiemet žaistus tokio lygio turnyrus. Anksčiau T. Fritzas tarp keturių stipriausiųjų pateko Dalase, Halėje ir Vašingtone.

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Šis rezultatas taip pat sustiprino amerikiečio viltis patekti į sezono pabaigoje vyksiantį ATP finalinį turnyrą Turine. Šiuo metu T. Fritzas pagal 2026 m. surinktus taškus užima 12-ąją vietą, tačiau triumfavęs Bazelyje galėtų pakilti į dešimtąją poziciją.

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Nepaisant pasitraukimo iš turnyro, 22-ejų A. Filsas išlieka geroje pozicijoje kovoje dėl vietos ATP finaliniame turnyre. Prancūzas šiuo metu yra septintas ir 316 taškų lenkia devintoje vietoje esantį Rafaelį Jodarą. Šį sezoną A. Filsas triumfavo Barselonos ir Sinsinačio turnyruose. Kitas jo pasirodymas numatytas gimtinėje vyksiančiame Paryžiaus ATP 1000 turnyre.

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„Pačioje mačo pradžioje, atlikdamas vieną judesį, pajutau nestiprų kojos skausmą. Grįšiu į Paryžių atlikti tyrimų ir pasikalbėti su savo komanda. Tuomet, atsižvelgdami į jų rezultatus, spręsime, ką daryti likusioje sezono dalyje“, – sakė A. Filsas.

T. Fritzo varžovu pusfinalyje taps Valentinas Vacherot (ATP-31). Monako atstovasketvirtfinalyje 6:3, 3:6, 6:3 įveikė daną Holgerį Runę (ATP-1202) ir pateko į ketvirtąjį savo karjeros ATP turo turnyro pusfinalį. Monako tenisininkas atlaikė net 9 iš 10 varžovo turėtų „break pointų“.

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H. Rune šis ketvirtfinalis buvo pirmasis po rugsėjį įvykusio sugrįžimo į kortus. Danas anksčiau buvo patyręs rimtą Achilo sausgyslės traumą. 

„Manau, kad sužaidėme tikrai gerą mačą. Holgeris kartais smūgiuoja kamuoliuką anksčiau nei bet kuris kitas turo žaidėjas, o kartais tiesiog labai stipriai atakuoja. Jo žaidimo stilius kiek primena stalo tenisą. Man tai buvo naudinga, nes susidūriau su kitokiu žaidimo stiliumi. Tai pirmieji mano pilni metai ture, todėl mokausi žaisti prieš visus šiuos aukšto lygio tenisininkus, kurie čia varžosi jau ilgą laiką“, – po pergalės kalbėjo V. Vacherot.

Kitame mače čekas Jiri Lehečka (ATP-21) 6:4, 6:2 užbaigė sensacingą šveicaro Jerome‘o Kymo (ATP-222) žygį.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,584 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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