„76ers“ antrą kartą parklupdė čempionus: Jamesui iki trigubo dublio pritrūko nedaug

NBA taurės turnyro grupės rungtynėse „76ers“ namuose 98:93 palaužė Niujorko klubą, o vienu pagrindinių pergalės kalvių tapo LeBronas Jamesas.
41-erių veteranas sužaidė vienas geriausių rungtynių nuo persikėlimo į Filadelfiją. Jis pelnė 20 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Rezultatyviausiai šeimininkų gretose rungtyniavo Tyrese’as Maxey, surinkęs 27 taškus.
„Knicks“ komandoje išsiskyrė Jalenas Brunsonas, pelnęs 24 taškus, ir Karlas-Anthony Townsas, pridėjęs 22.
Atkakliose rungtynėse nugalėtojas sprendėsi paskutinėmis minutėmis.
Likus minutei ir 32 sekundėms J. Brunsonas pataikė tritaškį ir išvedė „Knicks“ į priekį – 90:89.
Vis dėlto netrukus iniciatyvos ėmėsi L. Jamesas. Likus minutei ir 10 sekundžių veteranas pataikė sudėtingą metimą atsilošęs ir sugrąžino persvarą Filadelfijos klubui.
Po šio epizodo V. J. Edgecombe’as smeigė svarbų tritaškį, padidinusį „76ers“ pranašumą iki keturių taškų.
Pergalę galutinai įtvirtino L. Jamesas, pataisęs netaiklų komandos draugo metimą.
Amerikietis ne tik sėkmingai žaidė puolime, bet ir priminė savo geriausių metų epizodus gynyboje.
Pirmoje rungtynių pusėje L. Jamesas fiziškai įveikė Mikalą Bridgesą žaisdamas nugara į krepšį, o trečiajame kėlinyje įspūdingai pasivijo OG Anunoby ir blokavo jo metimą.
Susitikimo pabaigoje čiurną, regis, kryptelėjo „Knicks“ lyderis J. Brunsonas.
Filadelfijos klubas šį sezoną jau antrą kartą nugalėjo NBA čempionus.
Pirmoji šių komandų akistata įvyko sezono atidarymo rungtynėse Niujorke, kuriose L. Jamesas debiutavo vilkėdamas „76ers“ marškinėlius.
Filadelfijos ekipa sezoną pradėjo penkiomis pergalėmis per šešerias rungtynes, nors pagrindinis starto penketas kartu rungtynes pradėjo vos tris kartus.
Šį kartą „76ers“ vertėsi be Jayleno Browno, kuris dėl kairiojo kelio skausmų praleido pirmąsias sezono rungtynes.
Klubas kol kas nepaskelbė, ar puolėjas bus priverstas praleisti daugiau susitikimų.
T. Maxey liko vieninteliu Filadelfijos krepšininku, kuris šį sezoną visas rungtynes pradėjo starto penkete.
Artimiausias rungtynes „76ers“ šeštadienį išvykoje žais su Šarlotės „Hornets“, o „Knicks“ pirmadienį namuose priims Bruklino „Nets“.
„76ers“: Tyrese Maxey 27 (7/11 dvit., 3/8 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Anfernee Simonsas 21 (5/8 trit.), LeBronas Jamesas 20 (6/9 dvit., 2/6 trit., 9 atk. kam., 8 rez. perd.), VJ Edgecombe 13 (5/6 dvit., 1/4 trit., 8 atk. kam.), Joelas Embiidas 10 (3/8 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Kentavious Caldwell-Pope 5, Labaronas Philonas 2.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 24 (5/12 dvit., 3/10 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Karl-Anthony Townsas 22 (5/8 dvit., 3/7 trit., 12 atk. kam.), Mikalas Bridgesas 12 (2/4 trit., 5 atk. kam.), Milesas McBride 10 (2/5 trit.), OG Anunoby 9 (3/7 dvit., 4 atk. kam.), Joshas Hartas 7 (2/7 trit., 6 atk. kam.), Jordanas Clarksonas 4, Andre Drummondas 3 (6 atk. kam.), Tyleris Kolekas 2 (4 rez. perd.).
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