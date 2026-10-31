„Heat“ puolimo šou: Antetokounmpo surinko trigubą dublį, Thompsonas pataikė septynis tritaškius

Majamio krepšininkai namuose 145:125 įveikė traumų išretintą Indianos „Pacers“ komandą.
Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Giannis Antetokounmpo, kuris užfiksavo jau antrąjį trigubą dublį šį sezoną.
Graikas per 31 minutę pelnė 31 tašką, atkovojo 18 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Puikiai rungtyniavo ir Bamas Adebayo, surinkęs 27 taškus bei pataikęs net 11 metimų iš 14.
Geriausią pasirodymą nuo prisijungimo prie „Heat“ surengė Klay Thompsonas, kuris pelnė 25 taškus ir pataikė 7 tritaškius.
Patyręs snaiperis toliau artėja prie istorinio NBA pasiekimo. K. Thompsonui trūksta vos 55 tritaškių, kad pagal per karjerą pataikytus tolimus metimus susilygintų su trečioje vietoje esančiu buvusiu „Heat“ gynėju Ray Allenu (2973).
Indianos klubas rungtynes pradėjo rezultatyviai ir vien per pirmąjį kėlinį pelnė 42 taškus.
Vis dėlto per kitus du ketvirčius „Pacers“ surinko vos 46 taškus, o „Heat“ per tą patį laikotarpį pelnė net 67.
Šeimininkai perėmė iniciatyvą ir antroje susitikimo pusėje užtikrintai kontroliavo rungtynių eigą.
Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausiai žaidė Quentonas Jacksonas, pelnęs 24 taškus.
Andrew Nembhardas pridėjo 22 taškus, Jarace’as Walkeris surinko 14, o Pascalis Siakamas ir Jay Huffas pelnė po 13.
Indianos ekipa į Majamį atvyko turėdama vos 11 rungtyniauti galinčių krepšininkų.
Dėl šlaunies užpakalinės dalies raumens traumos komandai negali padėti Tyrese’as Haliburtonas, kuris nerungtyniaus mažiausiai kelias savaites, o jo reabilitacija gali užtrukti ir ilgiau.
Prieš rungtynes „Pacers“ neteko ir Obi Toppino, kuriam penktadienio rytą prieš treniruotę prasidėjo nugaros skausmai.
Indianos komandai šiame susitikime vadovavo laikinasis treneris Lloydas Pierce’as.
Jis pavadavo vyriausiąjį trenerį Ricką Carlisle’ą, kuris dalyvavo savo tėvo laidotuvėse Niujorko valstijoje.
Artimiausias rungtynes „Pacers“ sekmadienį namuose žais su Bruklino „Nets“, o „Heat“ pirmadienį išvykoje susitiks su Los Andželo „Lakers“.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 31 (12/17 dvit., 18 atk. kam., 10 rez. perd.), Bamas Adebayo 27 (11/12 dvit., 9 atk. kam.), Klay Thompsonas 25 (7/12 trit.), Pelle Larssonas 18 (4/4 dvit.), Davionas Mitchellas 15 (3/8 dvit., 3/8 trit., 6 atk. kam., 11 rez. perd.), Andrew Wigginsas 12 (2/5 trit.), Bobby Portis 8 (2/4 trit.), Ryanas Conwellas 4, Simone Fontecchio 3, Timas Hardaway 2.
„Pacers“: Quentonas Jacksonas 24 (7/9 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam.), Andrew Nembhardas 22 (3/8 dvit., 5/8 trit., 9 rez. perd.), Jarace Walkeris 14 (2/6 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Pascalis Siakamas (5/12 dvit., 0/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jay Huffas (3/4 trit.) po 13, Kelly Oubre 10 (3/5 dvit., 4 atk. kam.), Aaronas Nesmithas ir Kobe Brownas (3/6 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9, Larry Nance 6, Jalenas Slawsonas 4 (4 atk. kam.), Bradenas Smithas 1.
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