Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Heat“ puolimo šou: Antetokounmpo surinko trigubą dublį, Thompsonas pataikė septynis tritaškius

2026-10-31 06:02 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-31 06:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antrąją pergalę iš eilės NBA pirmenybėse iškovojo Majamio „Heat“ ekipa, kuri įspūdingu puolimu pradėjo NBA taurės turnyrą.

Giannis Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

Antrąją pergalę iš eilės NBA pirmenybėse iškovojo Majamio „Heat“ ekipa, kuri įspūdingu puolimu pradėjo NBA taurės turnyrą.

REKLAMA
0

Majamio krepšininkai namuose 145:125 įveikė traumų išretintą Indianos „Pacers“ komandą.

Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Giannis Antetokounmpo, kuris užfiksavo jau antrąjį trigubą dublį šį sezoną.

Graikas per 31 minutę pelnė 31 tašką, atkovojo 18 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puikiai rungtyniavo ir Bamas Adebayo, surinkęs 27 taškus bei pataikęs net 11 metimų iš 14.

Geriausią pasirodymą nuo prisijungimo prie „Heat“ surengė Klay Thompsonas, kuris pelnė 25 taškus ir pataikė 7 tritaškius.

REKLAMA
REKLAMA

Patyręs snaiperis toliau artėja prie istorinio NBA pasiekimo. K. Thompsonui trūksta vos 55 tritaškių, kad pagal per karjerą pataikytus tolimus metimus susilygintų su trečioje vietoje esančiu buvusiu „Heat“ gynėju Ray Allenu (2973).

REKLAMA

Indianos klubas rungtynes pradėjo rezultatyviai ir vien per pirmąjį kėlinį pelnė 42 taškus.

Vis dėlto per kitus du ketvirčius „Pacers“ surinko vos 46 taškus, o „Heat“ per tą patį laikotarpį pelnė net 67.

Šeimininkai perėmė iniciatyvą ir antroje susitikimo pusėje užtikrintai kontroliavo rungtynių eigą.

Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausiai žaidė Quentonas Jacksonas, pelnęs 24 taškus.

Andrew Nembhardas pridėjo 22 taškus, Jarace’as Walkeris surinko 14, o Pascalis Siakamas ir Jay Huffas pelnė po 13.

REKLAMA
REKLAMA

Indianos ekipa į Majamį atvyko turėdama vos 11 rungtyniauti galinčių krepšininkų.

Dėl šlaunies užpakalinės dalies raumens traumos komandai negali padėti Tyrese’as Haliburtonas, kuris nerungtyniaus mažiausiai kelias savaites, o jo reabilitacija gali užtrukti ir ilgiau.

Prieš rungtynes „Pacers“ neteko ir Obi Toppino, kuriam penktadienio rytą prieš treniruotę prasidėjo nugaros skausmai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Indianos komandai šiame susitikime vadovavo laikinasis treneris Lloydas Pierce’as.

Jis pavadavo vyriausiąjį trenerį Ricką Carlisle’ą, kuris dalyvavo savo tėvo laidotuvėse Niujorko valstijoje.

Artimiausias rungtynes „Pacers“ sekmadienį namuose žais su Bruklino „Nets“, o „Heat“ pirmadienį išvykoje susitiks su Los Andželo „Lakers“.

REKLAMA

„Heat“: Giannis Antetokounmpo 31 (12/17 dvit., 18 atk. kam., 10 rez. perd.), Bamas Adebayo 27 (11/12 dvit., 9 atk. kam.), Klay Thompsonas 25 (7/12 trit.), Pelle Larssonas 18 (4/4 dvit.), Davionas Mitchellas 15 (3/8 dvit., 3/8 trit., 6 atk. kam., 11 rez. perd.), Andrew Wigginsas 12 (2/5 trit.), Bobby Portis 8 (2/4 trit.), Ryanas Conwellas 4, Simone Fontecchio 3, Timas Hardaway 2.

REKLAMA

„Pacers“: Quentonas Jacksonas 24 (7/9 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam.), Andrew Nembhardas 22 (3/8 dvit., 5/8 trit., 9 rez. perd.), Jarace Walkeris 14 (2/6 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Pascalis Siakamas (5/12 dvit., 0/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jay Huffas (3/4 trit.) po 13, Kelly Oubre 10 (3/5 dvit., 4 atk. kam.), Aaronas Nesmithas ir Kobe Brownas (3/6 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9, Larry Nance 6, Jalenas Slawsonas 4 (4 atk. kam.), Bradenas Smithas 1.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų