Atletiškas „Žalgirio“ naujokas: jaučiuosi labai užtikrintai

„Jaučiuosi gerai, nes laimėjome dar kartą – man tai antrosios rungtynės ir antroji pergalė, tad puiki pradžia mano Eurolygos karjerai. Pagaliau sužaidžiau prieš šiuos nuostabius sirgalius – smagu buvo matyti tai ir iš šono, bet dabar, žaidžiant rungtynėse ir matant, kokie jie yra pašėlę, patirtis buvo visiškai kitokia“, – sirgaliams dėkojo aukštaūgis.
K.Akobundu-Ehiogu palygino ir šias bei pirmąsias savo rungtynes Bolonijoje, kalbėjo apie gerą komandos kovą ir savo vaidmenį.
„Ta energija – aš tiesiog toks esu ir tai yra tai, ką aš darau. Treneris nori, kad kiekvieną kartą aikštelėje būčiau savimi ir išlaikyčiau discipliną gynyboje. Bolonijoje buvo situacija, kai susikeitėme ir aš nuėjau į pagalbą, o jų metikas pataikė, tad turiu išmokti neiti į pagalbas, kai nereikia, kadangi turiu tą tendenciją saugoti lanką“, – „Žalgiris Insider“ pridėjo žalgirietis.
Aukštaūgis taip pat pasidalijo mintimis apie Eurolygos kontakto lygį ir žaidimą prie visko susikeitimo gynybos.
„Jaučiuosi labai užtikrintai – manau, kad esu vienas atletiškiausių žaidėjų šioje lygoje, tad net jei jie mane ir aplenktų, aš vis tiek esu pakankamai greitas ir atletiškas, kad spėčiau sutrukdyti metimui prie lanko“, – „Žalgiris Insider“ atsakė K.Akobundu-Ehiogu.
Aukštaūgis taip pat pasidalijo emocijomis atlikus pirmuosius dėjimus Eurolygoje.
„Tai buvo garsiausi plojimai, kokius tik esu girdėjęs po savo dėjimo. Beveik 16 000 žmonių – tai yra neįtikėtina“, – džiaugėsi žalgirietis.
Galiausiai K.Akobundu-Ehiogu išskyrė Arno Butkevičiaus gynybą ir aptarė atkarpas, kai komanda nepelnė taškų iš žaidimo, tad kviečiame įsijungti pilną video interviu „Žalgiris Insider“ platformoje.
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