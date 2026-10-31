„Žalgirio“ pažymiai: dominavęs Valančiūnas ir Butkevičiaus elitinė gynyba

Nors žalgiriečiai net keliskart pabėgo nuo serbų klubo, tačiau „Partizan“ rodė charakterį ir vis sugrįždavo. Nepaisant to, pergalės iš savo rankų „Žalgiris“ neišleido.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame susitikime ir įvertino jį pažymiais.
#0 Sterlingas Brownas (14 min., 9 tšk., 5 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Gynėjas pirmoje rungtynių pusėje tiesiog negalėjo nežavėti. Legionierius prieš buvusią komandą žaidė su didelia energija ir taškus rinko praktiškai kiekvienu prisilietimu prie kamuolio. Penktadienį Kaune dar kartą buvo galima įsitikinti, kad tai yra didelio individualiai talento žaidėjas. Vis tik vėliau keli epizodai buvo ne tokie sėkmingi ir S.Brownas rungtynių plane buvo šiek tiek patrauktas į šoną. Nepaisant to, jo pasirodymą tikrai galima vertinti kaip itin sėkmingą.
Akobundu-Ehiogu
#2 Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (9 min., 6 tšk., 3 atk. kam., 2 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Lūkesčiai nebuvo dideli, todėl ir įvertinimas galbūt šiek tiek kilstelėtas į viršų. Vis tik aukštaūgio energija tikrai džiugino. Tai kaip K.Akobundu-Ehiogu bėga greitajame puolime ir kaip gali krauti kamuolį iš viršaus yra neįtikėtina. Gynyboje aukštaūgis taip pat rodė didelę energiją, o ir jo kova dėl kamuolių buvo pagirtina. Vis tik kur tobulėti dar tikrai yra. Užtvarų statymas ir kantrybė ginantis baudos aikštelėje yra tai, ką būtų galima pagerinti.
#3 Carsenas Edwardsas (23 min., 17 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 3 kld., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Savo darbą šiose rungtynėse atliko ir C.Edwardsas. Nors jo procentai galbūt ir neblizga, tačiau jis nuolat kėlė grėsmę varžovų krepšiui. Jo metimai po pagavimo, nuolatinis progų medžiojimas lendant iš užtvarų buvo „Žalgirio“ puolimo arsenale. Žaisti su kamuoliu sekėsi šiek tiek sunkiau ir stagnacijos šiek tiek buvo. Gynėjas nors ir bandė kurti komandos draugams, tačiau jo sprendimuose trūko kokybės, o ir išpildymas nebuvo tobulas. Vis tik šaltakraujiškumą gynėjas parodė ketvirtajame kėlinyje, kai iš eilės sumetė 4 svarbius baudų metimus ir taip užtikrino žalgiriečių pergalę.
Lee
#7 Sabenas Lee (24 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. per., 1 kld., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Daug iniciatyvos S.Lee nesiėmė, bet su savo užduotimis tvarkėsi patenkinamai. Keli jo prasiveržimai buvo išties aštrūs, kamuolį gynėjas taip pat nuvedinėjo kokybiškai, tačiau kartais pritrūkdavo elementaraus tikslumo. T.Masiulis šį žalgirietį gynyboje taip pat naudoja prieš svarbius varžovų žaidėjus, o ir mačo pabaigoje į aikštę išleisdavo gynybai. Kauno klubas nesutriko prieš agresyvią varžovų gynybą ir prie to daug prisidėjo gerai kamuolį valdę gynėjai.
#10 Ąžuolas Tubelis (18 min., 11 tšk., 6 atk. kam., 1 per. kam., 2 blk., 15 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Galima sakyti, kad puolėjas atidarė rungtynes ir jas uždarė savo tolimais metimais. Iki šio mačo Ą.Tubelis itin retai atakuodavo krepšį iš tolimos distancijos, bet į pagalbas einanti „Partizan“ gynyba suteikė žalgiriečiui išties kokybiškas progas. Pražangos apribojo aukštaūgio minutes, tačiau net ir tai nesutrukdė jam būti vienu efektyviausių „Žalgirio“ žaidėjų. Aukštaūgis ne tik rinko taškus, bet buvo naudingas ir gynyboje, kur varžovus apdovanojo dviem blokais.
#14 Dustinas Sleva (16 min., 3 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Pražangos apribojo ir D.Slevos minutes, tačiau tai kaip šis žaidėjas renkasi baudas iki bonuso yra pavyzdinga. Puolėjas net keliskart stabdė varžovų pavojingas atakas geromis ir kokybiškomis pražangomis. Šįkart amerikietis pridėjo vieną tolimą metimą, o jo nauda daugiausiai buvo juntama gerais kamuolių pamušimais ir aktyvumu lipant ant lentos.
Valančiūnas, Penarroya
#17 Jonas Valančiūnas (29 min., 16 tšk., 8 atk. kam., 1 per. kam., 25 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Net ir po naudingų J.Valančiūno dažnai būdavo dalykų, kurie užkliūdavo. Šįsyk tokių žaidimo aspektų įžvelgti sunku. Aukštaūgis gerai išnaudojo jam sukurtas progas, o žaidimas per jį buvo kokybiškas ir savalaikis. Varžovai neturėjo centro, kuris galėtų atlaikyti Kauno centro kontaktą ir tai buvo išnaudota. Net ir gynyboje vidurio puolėjas savo darbą atliko gerai. Pasyvioje gynyboje jis dažnai trukdydavo varžovų metimams arba priversdavo juos išeiti iš baudos aikštelės. Tai buvo kol kas geriausios J.Valančiūno rungtynės šį sezoną Eurolygoje.
#34 Keenanas Evansas (16 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 6 rez. per., 2 kld., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Patirtis ir užtikrintumas. To reikia „Žalgiriui“ ir tai šis gynėjas gali pasiūlyti. Lemiamais rungtynių momentais kamuolys dažnai buvo K.Evanso rankose ir šis priėmė teisingus sprendimus. Epizodas, kai amerikietis užsibaigė iš vidutinio nuotolio netgi mintimis leido nusikelti ir į senus laikus. Tikėtis, kai tai bus tas pats K.Evansas, kuris buvo iki traumų, nereikėtų, tačiau gynėjas ir dabar gali duoti komandai pakankamai naudos aikštėje. Net ir emocinė šio sugrįžimo pusė atrodo yra tai, ko šiuo metu labai reikėjo Kauno klubui.
#40 Marius Grigonis (14 min., 4 tšk., 1 rez. per., 1 kld., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Nieko kažko išskirtinio M. Grigonio pasirodyme neišvydome. Gynėjas taškus susirinko arčiau krepšio ir baudų metimais, o jo tritaškiai skriejo pro šalį. Vis tik tai, kad M.Grigoniui nebereikia stumtis į įžaidėjo poziciją yra didelis pliusas. Daug efektyvesnis šis žaidėjas gali būti ne kaip kūrėjas, o kaip išpildytojas.
Butkevičius
#51 Arnas Butkevičius (28 min., 7 tšk., 3 atk. kam., 1 kld., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Turbūt pirmas kartas, kai žaidėjui, surinkusiam 4 naudingumo balus, skiriu maksimalų įvertinimą. Vis tik ranka nekyla parašyti mažesnio pažymio, kadangi būtent A.Butkevičiaus įtaka šiose rungtynėse turbūt buvo didžiausia. Žalgirietis gynyboje atliko nuostabų darbą ir tiesiog išjungė iš žaidimo Carliką Jonesą. Tai kaip A.Butkevičius ėjo per užtvaras, spaudė kamuolį buvo aukščiausias lygis. Žalgirietis tiesiog įlindo varžovui į galvą ir tai puikiausiai atspindėjo paskutinis epizodas, kai šis klydo lygioje vietoje. Net ir puolime A.Butkevičius pasidarė savo dalykus, tad šįkart jam keliauja aukščiausias įvertinimas.
#92 Edgaras Ulanovas (8 min., 4 tšk., 2 atk. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Išprovokuotų pražangų meistras. Per savo trumpą atkarpą kapitonas padarė reikalingus dalykus. Jis vėl gerai provokavo pražangas net ir situacijose, kur neturėdavo kamuolio. Tai po truputį tampa šio žaidėjo vizitine kortele. Varžovai bandė ieškoti E.Ulanovo išsikeitimuose, tačiau ten jis gerai pasiimdavo pražangas ir demonstravo patirtį. Tvarkingos E.Ulanovo rungtynės ir mažais dalykais jis padeda komandai eiti į priekį.
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