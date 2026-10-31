Skandalingas epizodas NBA: Brooksas spyrė Murray į tarpkojį ir buvo diskvalifikuotas

Trečiajame kėlinyje „Suns“ puolėjas Dillonas Brooksas buvo išvarytas iš aikštės už spyrį varžovų gynėjui Jamalui Murray į tarpkojį.
Epizodas įvyko D. Brooksui bandant atlikti metimą atsilošus, kai jį dengė J. Murray. Prarasdamas pusiausvyrą ir krisdamas atgal puolėjas ištiesė dešinę koją, kuria pataikė varžovui į tarpkojį.
J. Murray iš skausmo kurį laiką gulėjo ant parketo, tačiau vėliau atsistojo ir galėjo tęsti rungtynes.
Iš pradžių teisėjai D. Brooksui skyrė pražangą puolime, bet peržiūrėję vaizdo įrašą pakeitė sprendimą ir skyrė antrojo laipsnio nesportinę pražangą, už kurią krepšininkas buvo automatiškai diskvalifikuotas.
Iki pašalinimo D. Brooksas buvo rezultatyviausias „Suns“ žaidėjas. Jis spėjo pelnyti 22 taškus, iš žaidimo pataikydamas 9 metimus iš 12.
Tuo metu J. Murray susitikimą baigė surinkęs net 39 taškus ir padėjo Denverio ekipai iškovoti pergalę.
Nepaisant skausmingo epizodo, po rungtynių J. Murray tikino nemanantis, kad D. Brooksas jam spyrė tyčia.
Abu krepšininkai yra Kanados rinktinės draugai ir gerai sutaria už aikštės ribų.
„Ne, žinoma, kad ne. Jis tiesiog bandė mesti į krepšį. Galbūt šiek tiek suvaidino kritimą, bet tikrai nemanau, kad jis sąmoningai bandė man spirti į tarpkojį“, – kalbėjo J. Murray.
Denverio gynėjas taip pat pabrėžė, kad su D. Brooksu palaiko draugiškus santykius, todėl incidento nesureikšmina.
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