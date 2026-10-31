Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Skandalingas epizodas NBA: Brooksas spyrė Murray į tarpkojį ir buvo diskvalifikuotas

2026-10-31 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-31 16:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nemalonus incidentas užfiksuotas NBA rungtynėse, kuriose Finikso „Suns“ namuose 120:127 nusileido Denverio „Nuggets“ krepšininkams.

Brooksas, Murray | Organizatorių nuotr.

Nemalonus incidentas užfiksuotas NBA rungtynėse, kuriose Finikso „Suns“ namuose 120:127 nusileido Denverio „Nuggets“ krepšininkams.

REKLAMA
0

Trečiajame kėlinyje „Suns“ puolėjas Dillonas Brooksas buvo išvarytas iš aikštės už spyrį varžovų gynėjui Jamalui Murray į tarpkojį.

Epizodas įvyko D. Brooksui bandant atlikti metimą atsilošus, kai jį dengė J. Murray. Prarasdamas pusiausvyrą ir krisdamas atgal puolėjas ištiesė dešinę koją, kuria pataikė varžovui į tarpkojį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Murray iš skausmo kurį laiką gulėjo ant parketo, tačiau vėliau atsistojo ir galėjo tęsti rungtynes.

REKLAMA
REKLAMA

Iš pradžių teisėjai D. Brooksui skyrė pražangą puolime, bet peržiūrėję vaizdo įrašą pakeitė sprendimą ir skyrė antrojo laipsnio nesportinę pražangą, už kurią krepšininkas buvo automatiškai diskvalifikuotas.

REKLAMA

Iki pašalinimo D. Brooksas buvo rezultatyviausias „Suns“ žaidėjas. Jis spėjo pelnyti 22 taškus, iš žaidimo pataikydamas 9 metimus iš 12.

Tuo metu J. Murray susitikimą baigė surinkęs net 39 taškus ir padėjo Denverio ekipai iškovoti pergalę.

Nepaisant skausmingo epizodo, po rungtynių J. Murray tikino nemanantis, kad D. Brooksas jam spyrė tyčia.

Abu krepšininkai yra Kanados rinktinės draugai ir gerai sutaria už aikštės ribų.

„Ne, žinoma, kad ne. Jis tiesiog bandė mesti į krepšį. Galbūt šiek tiek suvaidino kritimą, bet tikrai nemanau, kad jis sąmoningai bandė man spirti į tarpkojį“, – kalbėjo J. Murray.

Denverio gynėjas taip pat pabrėžė, kad su D. Brooksu palaiko draugiškus santykius, todėl incidento nesureikšmina.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų