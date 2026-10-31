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Po skandalingo varžovo elgesio UTMA ringe – Jemeljanovo trenerio perspėjimas

2026-10-31 15:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 15:25
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Praėjusią savaitę UTMA svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinalyje Deividas Jemeljanovas (5-1 UTMA) nepaliko jokių vilčių ekscentriškajam brazilui Rodrigo Mineiro (1-1 UTMA).

Rodrigo Mineiro – Deivido Jemeljanovo kovos akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Praėjusią savaitę UTMA svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinalyje Deividas Jemeljanovas (5-1 UTMA) nepaliko jokių vilčių ekscentriškajam brazilui Rodrigo Mineiro (1-1 UTMA).

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Lietuvis nuo pat pirmųjų sekundžių užspaudė varžovą smūgių kruša, talžė priekinę brazilo koją ir visiškai kontroliavo kovos eigą. R. Mineiro bandė gelbėtis kurioziniais spyriais iš kūlvirsčio, o pačioje dvikovos pabaigoje netgi sukėlė incidentą, kai atsistodamas smogė D. Jemeljanovui jau po teisėjo komandos „stop“. Teisėjui teko jėga tramdyti brazilą, o užtikrintą pergalę teisėjų sprendimu šventęs D. Jemeljanovas po kovos atidavė pagarbą oponento ištvermei.

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D. Jemeljanovo treneris Ąžuolas Zubė neslėpė pasipiktinimo tokiu brazilo elgesiu.

„Nepripažįstu tokių poelgių. Ringe visiems galioja vienodos taisyklės ir jų reikia laikytis. Per tokius „bajerius“ galima pridaryti rimtų traumų ir sveikatos problemų. Kažkokią repliką numesti yra viena, bet neleistinai smūgiuoti po to, kai teisėjas stabdo kovą, yra visiškai kas kita. Aišku, žinojome, su kuo lipame į ringą, ir supratome, kad tai gali nutikti. Deividui vis kartojau, kad reikia saugoti save. Gavome gerą pamoką“, – kalbėjo treneris.

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R. Mineiro prieš tai nešvariai kovojo ir prieš Oskarą Buinicką, kuris taip pat ragino UTMA imtis veiksmų ir nubausti brazilą.

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Vienas iš sirgalių paklausė, ar Ą. Zubės auklėtiniai, tarp kurių yra ir D. Jemeljanovas su Tomu Banskiu, ne per daug dėmesio skiria raumenų masės auginimui, nes neva pradeda priminti kultūristus. Treneris į šią repliką sureagavo su šypsena, tačiau pabrėžė, kad jo auklėtinių išvaizda yra nuoseklaus darbo rezultatas.

„Ačiū už komplimentą. Mūsų komandos vyrukai tikrai atletiški, prisižiūri save, bet pasirodo, kad mums dar trūksta fiziškumo. Kuo toliau, tuo geriau atrodysime. Tikrai nesilygiuojame į kultūristus – esame kovotojai. Dirbame fiziškai, valgome gerą maistą, prisižiūrime, vartojame tinkamus vitaminus, skiriame laiko atsistatymui, todėl vyrukai taip ir atrodo. Ką įdėsi į burną, taip paskui ir atrodysi“, – aiškino Ą. Zubė.

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Anksčiau pats bokso kovose aktyviai dalyvavęs Ą. Zubė šiuo metu visą dėmesį skiria savo auklėtiniams. Sugrįžimo į ringą jis neplanuoja ir tikina esantis visiškai atsidavęs trenerio darbui.

„Šiai dienai tikrai nemanau, kad stočiau į kovą prieš Pauliukevičių ar dar kokį kitą varžovą. Esu 101 proc. atsidavęs trenerio darbui. Gyvenu šiuo darbu, rūpinuosi savo sportininkais“, – teigė Ą. Zubė.

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