Tavaresas kūrė gražiausią Eurolygos turo epizodą

Penktoje vietoje – epizodas iš Madrido ir graži „Real“ ataka, kai Facundo Campazzo per nugarą perdavė kamuolį Damianui Jonesui, o šiam beliko jį įkrauti.
Ketvirtoje pozicijoje – Atėnų „Panathinaikos“ centro Mathiaso Lessorto dėjimas, trečioje – Walterio Tavareso blokas Willui Clyburnui ir vėliau greita ataka, pasibaigusi „Real“ aukštaūgio dėjimu.
Antroji pozicija atiteko Stambulo „Bešiktaš“ pergalę nulėmusiam Conoro Morgano metimui, tuo tarpu gražiausiu epizodu tapo dar vienas momentas, kurį kūrė W.Tavaresas. Čia – dar vienas jo galingas dėjimas prieš Stambulo „Fenerbahče“.
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