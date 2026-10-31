„Atletico“ po pergalės prieš „Levante“ pakilo į „La Liga“ viršūnę, tačiau „Barcelona“ gali juos aplenkti

Diego Simeonės auklėtiniai šeštadienį išvykoje 2:0 nugalėjo „Levente“ komandą.
Dvikova su vienais lygos autsaiderių „Atletico“ nebuvo lengva. Varžovai atliko kone dvigubai daugiau smūgių ir visų rungtynių metu turėjo galimybę kautis dėl taškų.
Pergalę Madrido komandai lėmė šaltakraujiškumas realizuojant progas. Pirmajame kėlinyje po nesėkmingo oponento bandymo stabdyti kamuolį Alejandro Grimaldo įsiveržė į baudos aikštelę ir galingu šūviu pataikė į viršutinį vartų kampą.
Po pertraukos puikiai su vartininku susitvarkė Giuliano Simeone, kuris jį suklaidinęs padvigubino savo komandos persvarą.
Po 11 turų „Atletico“ (28 taškai) pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Tiesa, „Barcelona“ savo rungtynes žais kiek vėliau ir gali juos vėl aplenkti.
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