Birutis išsiskyrė lietuvių akistatoje Ispanijoje

D.Stenionis per 9 minutes taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/1 trit.), po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko -4 naudingumo balus.
M.Gebenas aikštėje praleido 24 minutes, įmetė 2 taškus (1/1 dvit., 0/3 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus prasižengė ir surinko -3 naudingumo balus.
L.Birutis per 22 minutes įmetė 15 taškų (6/6 dvit., 3/8 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 2 kamuolius, po kartą suklydo ir prasižengė bei surinko 23 naudingumo balus.
Nugalėtojams Guillemas Vivesas pelnė 21 tašką (7 rez. per.), pralaimėjusiems Jasselas Perezas surinko 19 (4 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.