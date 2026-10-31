Kulboka pelnė 3 taškus, o „Promitheas“ išvykoje nusileido „Maroussi“

Lietuvis per 30 minučių pelnė 3 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 4 naudingumo balus.
Nugalėtojams Lance’as Ware’as pelnė 14 taškų (4 atk. kam.), Michalis Lountzis surinko 13 (5 atk. kam., 5 rez. per.).
Pralaimėjusiems Kendalas Colemanas įmetė 12 taškų (7 atk. kam.), Periklis Kouroupakis surinko 11.
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