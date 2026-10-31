Songaila po „Šiaulių“ pralaimėjimo „Tauragei“ prabilo apie pagarbos sau ir organizacijai stoką

Po pralaimėjimo šeimininkų vyriausiasis treneris Darius Songaila turėjo nemažai priekaištų auklėtiniams.
„Labai blogai. Keista, kiek mes neturime pagarbos patys sau ir organizacijai, miestui, žmonėms, kurie ateina mūsų palaikyti. Sužaisti tokias rungtynes ir parodyti tokią nepagarbą visiems tiems žmonėms, reikės kažką su tuo pagalvoti ir adresuoti tai“, – teigė treneris.
– Kas nutiko trečiajame ketvirtyje?
– Mes žaidėme blogai pradžių. Tik tiek, kad mes pataikėme tritaškius, o jie nepataikė, bet žaidimas buvo prastas nuo pat pradžių. Ir bandžiau motyvuoti, rasti žaidėjus, kurie gali žaisti. Vis tik tokios klaidos, sprendimai... Antroje pusėje tai dar labiau paūmėjo, o jie pradėjo pataikyti, o mes pavargome. Tas skirtumas iškart pasirodė.
– Galbūt pergalės Europoje užliūliavo?
– Reikės galvoti, kaip žmonės, kurie tiek metų žaidė LKL ir ateina į rungtynes visiškai nepasiruošę ir pasižiūri neprofesionaliai. Su tokiais žmonėmis reikės turėti pokalbius. Ypatingai vietiniais žaidėjais, kurie žino šių rungtynių kainą. Žino, koks turi būti atsidavimas, ir šiandien visi parodė, kad jiems vienodai rodo.
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