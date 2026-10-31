„Tauragė“ išvykoje įveikė „Šiaulius“

Tomo Rinkevičiaus kariauna svečiuose 91:81 (22:27, 17:22, 29:15, 23:17) parklupdė „Šiaulius“ (4/4),nors vienu metu atsiliko 14 taškų skirtumu.
Šeštadienio vakarą vieną sugrįžimą jau surengė Panevėžio „Lietkabelis“, panaikinęs 18 taškų deficitą prieš Klaipėdos „Neptūną“.
Sunkiausiai sulaikomas tarp nugalėtojų buvo Nojus Mineikis. Jis pelnė 19 taškų (2/3 dvit., 4/5 trit., 3/3 baud.) ir sukaupė 22 naudingumo balus.
Pralaimėtojų gretose rezultatyvumu išsiskyrė Selimas Fofana (17 tšk.), tačiau už jį efektyviau rungtyniavo Dayvionas McKnightas, kurio sąskaitoje – 9 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 18 naudingumo balų.
Rungtynes aktyviau pradėjo svečiai iš Tauragės, kurie pirmojo ketvirčio pradžioje įgijo minimalų pranašumą. Visgi „Šiauliai“ greitai surado savąjį žaidimą, perėmė iniciatyvą ir po taiklių metimų serijos užbaigė kėlinį pirmaudami rezultatu 27:22.
Antrajame kėlinyje šeimininkai toliau sėkmingai išnaudojo baudų metimus bei tolimus šūvius, padidindami savo persvarą iki dviženklio skirtumo. „Tauragė“ kiek suaktyvino savo puolimą, tačiau ilsėtis komandos išėjo vis tiek solidžiai pirmaujant šiauliečiams – 49:39.
Po pertraukos vaizdas aikštelėje apsivertė – „Tauragė“ ėmė dominuoti abiejose aikštės pusėse ir vos per kelias minutes visiškai panaikino deficitą (49:49). Kurį laiką ekipos žengė koja kojon, bet svečiai sėkmingiau sužaidė kėlinio pabaigą ir persvėrė rezultatą savo naudai – 68:64.
Paskutiniame ketvirtyje vyko atkakli kova, kurioje „Tauragė“ sėkmingai atlaikė varžovų mėginimus sugrįžti į rungtynes. Atrėmus vėlyvą šeimininkų šturmą, švęsti pergalę galėjo tauragiškių sirgaliai.
„Šiauliai“: Selimas Fofana 17 (7/11 metimai), Simas Jarumbauskas 13, Eftonas Reidas 10, Dayvionas McKnightas 9 (7 atk. kam.), Martynas Pacevičius 8 (5 atk. kam.), Tauras Jogėla 8, Mike'as Caffey 6.
„Tauragė“: Nojus Mineikis 19 (4/5 trit.), Vaidas Kariniauskas ir Dovis Bičkauskis po 16, Benas Griciūnas 12 (8 atk. kam.), Andrejus Voinalovičius 11, Haris Bratanovičius ir Camrenas Hayesas (8 rez. per.) po 6.
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