„Manchester City“ pralaimėjo antrą kartą iš eilės

Namuose žaidę „Man City“ atstovai nesugebėjo pralaužti „Brighton“ gynybos ir patyrė pralaimėjimą 0:1.
Pergalingas rungtynių įvartis krito dar 11-ąją minutę. Jo autoriumi buvo Yasinas Ayari.
„Manchester City“ progų išlyginti rezultatą tikrai netrūko. Tiesa, gerai žaidęs vartininkas sugebėjo neutralizuoti visą kylantį pavojų.
Įdomu, jog šią savaitę abi komandos kovėsi ir lygos taurėje, o tuomet po baudinių serijos laimėjo „City“.
Po pralaimėjimo „Manchester City“ (21 taškas) gali prarasti lyderio poziciją jei bent tašką iškovos „Arsenal“ komanda.
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