Susirgote gripu ar peršalimu? Štai kaip atskirti

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena šių ligų simptomus ir kaip atskirti, kuo susirgote.
Kaip atskirti peršalimą nuo gripo?
Pažymima, kad peršalimas dažniausiai prasideda pamažu ir pasireiškia sloga, čiauduliu, gerklės skausmu, o gripas neretai užklumpa staiga, sukeldamas aukštą temperatūrą, šaltkrėtį bei stiprų silpnumą.
Specialistai primena, kad ypač svarbu žinoti pagrindinius šių ligų skirtumus ir nepamiršti prevencinių priemonių, galinčių padėti apsisaugoti nuo susirgimų bei jų komplikacijų.
„Atvėsus orams, dažniau susiduriame su įvairiomis kvėpavimo takų infekcijomis. Gripas ir peršalimas turi panašių simptomų, tačiau skiriasi ligos pradžia, eiga ir galimos komplikacijos.
PERŠALIMAS
- Dažniausiai prasideda palaipsniui.
- Vyrauja sloga, čiaudulys, gerklės skausmas.
- Gali pasireikšti lengvas kosulys.
- Karščiavimas pasitaiko rečiau.
- Dažniausiai jaučiamas lengvas nuovargis.
GRIPAS
- Dažniausiai prasideda staiga.
- Būdingas karščiavimas, šaltkrėtis.
- Dažnai skauda galvą, raumenis ir sąnarius.
- Pasireiškia stiprus nuovargis ir silpnumas.
- Dažnas sausas kosulys.
KAIP APSISAUGOTI?
- Reguliariai plaukite rankas.
- Vėdinkite patalpas.Kosėdami ir čiaudėdami prisidenkite burną bei nosį.
- Pajutę simptomus, likite namuose ir venkite kontakto su kitais.
- Pasitarkite su gydytoju dėl skiepų nuo gripo ir COVID-19.
Atminkite: gripas gali sukelti rimtų komplikacijų, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, nėščiosioms, mažiems vaikams ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis.
Jeigu jaučiatės labai blogai, sunku kvėpuoti ar būklė sparčiai blogėja, nedelskite ir kreipkitės pas gydytoją.
Saugokime savo ir aplinkinių sveikatą!“ – „Facebook“ aktualia informacija dalijosi Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
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