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TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Klastingas virusas nepagailėjo kauniečio: medikai įspėja – tai tik pradžia

2026-10-19 14:46 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-19 14:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors sergamumas gripu ir kitomis virusinėmis infekcijomis kiek sumažėjo, praėjusią savaitę Lietuvoje buvo fiksuota dar viena mirtis nuo COVID-19, rodo naujausi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys. 

Nors sergamumas gripu ir kitomis virusinėmis infekcijomis kiek sumažėjo, praėjusią savaitę Lietuvoje buvo fiksuota dar viena mirtis nuo COVID-19, rodo naujausi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys. 

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Naujausiais duomenimis, spalio 12 d. mirtis registruota Kauno mieste, COVID-19 pasiglemžė 80–89 m. metų amžiaus grupei priklausiusį vyrą.

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Į ligonines per savaitę dėl COVID-19 paguldyti 3 žmonės, vienas iš jų – vaikas. Iš viso dėl ŪVKTI ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų į medicinos pagalbos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipėsi 723 žmonės.

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Didžiausias sergamumas – Vilniuje 

Kaip rodo naujausi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys, 42-ąją metų savaitę sergamumas gripu, COVID-19 ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) kiek sumažėjo ir siekė 538,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

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Prieš savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 553,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Didžiausias sergamumas fiksuojamas Vilniaus apskrityje – jis čia siekia 694,49 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).

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Gripo vakcinos šiemet vėluos

NVSC priminė, kad gripo sergamumo kilimas Lietuvoje dažniausiai registruojamas rudenį, o didžiausias sergamumas – sausio–vasario mėnesiais.

Šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau, nei įprasta – jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį.

NVSC atkreipia dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, jog žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo. Skiepytis rekomenduojama viso gripo sezono metu.

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Po vakcinacijos imuninė apsauga susiformuoja maždaug per 10–14 dienų, todėl pasiskiepyti lapkričio–gruodžio mėnesiais taip pat yra prasminga, atsižvelgiant į įprastą gripo sergamumo piką.

Kas padeda apsisaugoti?

NVSC specialistai primena, kad nuo gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI padeda apsisaugoti ir įprastos priemonės:

  • dažnai plaukite rankas, nelieskite nešvariomis rankomis akių, nosies ir burnos;
  • kosėdami ar čiaudėdami užsidenkite nosį ir burną, naudokite vienkartines nosinaites;
  • dažnai vėdinkite ir valykite patalpas;
  • pajutę ligos simptomus, likite namuose, venkite susibūrimų, o sunegalavusių vaikų neveskite į ugdymo įstaigas;
  • prireikus kreipkitės į šeimos gydytoją ir laikykitės jo rekomendacijų.

 

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