Klastingas virusas nepagailėjo kauniečio: medikai įspėja – tai tik pradžia

Naujausiais duomenimis, spalio 12 d. mirtis registruota Kauno mieste, COVID-19 pasiglemžė 80–89 m. metų amžiaus grupei priklausiusį vyrą.
Į ligonines per savaitę dėl COVID-19 paguldyti 3 žmonės, vienas iš jų – vaikas. Iš viso dėl ŪVKTI ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų į medicinos pagalbos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipėsi 723 žmonės.
Didžiausias sergamumas – Vilniuje
Kaip rodo naujausi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys, 42-ąją metų savaitę sergamumas gripu, COVID-19 ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) kiek sumažėjo ir siekė 538,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Prieš savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 553,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Didžiausias sergamumas fiksuojamas Vilniaus apskrityje – jis čia siekia 694,49 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje.
Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).
Gripo vakcinos šiemet vėluos
NVSC priminė, kad gripo sergamumo kilimas Lietuvoje dažniausiai registruojamas rudenį, o didžiausias sergamumas – sausio–vasario mėnesiais.
Šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau, nei įprasta – jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį.
NVSC atkreipia dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, jog žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo. Skiepytis rekomenduojama viso gripo sezono metu.
Po vakcinacijos imuninė apsauga susiformuoja maždaug per 10–14 dienų, todėl pasiskiepyti lapkričio–gruodžio mėnesiais taip pat yra prasminga, atsižvelgiant į įprastą gripo sergamumo piką.
Kas padeda apsisaugoti?
NVSC specialistai primena, kad nuo gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI padeda apsisaugoti ir įprastos priemonės:
- dažnai plaukite rankas, nelieskite nešvariomis rankomis akių, nosies ir burnos;
- kosėdami ar čiaudėdami užsidenkite nosį ir burną, naudokite vienkartines nosinaites;
- dažnai vėdinkite ir valykite patalpas;
- pajutę ligos simptomus, likite namuose, venkite susibūrimų, o sunegalavusių vaikų neveskite į ugdymo įstaigas;
- prireikus kreipkitės į šeimos gydytoją ir laikykitės jo rekomendacijų.
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