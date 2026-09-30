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Koronavirusas, gripas ar peršalimas? Šie ženklai gali išduoti, kuo susirgote

2026-09-30 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-30 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atvėsus orams ir vis daugiau laiko praleidžiant uždarose patalpose, pradeda daugėti įvairių kvėpavimo takų infekcijų. Tarp jų – gripas, COVID-19 ir įprastas peršalimas, kurių simptomai neretai būna labai panašūs. Dėl to vos pradėjus kosėti, skaudėti gerklę ar pakilus temperatūrai ne visada lengva suprasti, kokia liga užklupo.

Gripas (nuotr. S. Žiūros ir 123rf.com)
GALERIJA (26)

Atvėsus orams ir vis daugiau laiko praleidžiant uždarose patalpose, pradeda daugėti įvairių kvėpavimo takų infekcijų. Tarp jų – gripas, COVID-19 ir įprastas peršalimas, kurių simptomai neretai būna labai panašūs. Dėl to vos pradėjus kosėti, skaudėti gerklę ar pakilus temperatūrai ne visada lengva suprasti, kokia liga užklupo.

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Specialistai atkreipia dėmesį, kad kai kurie simptomai gali padėti atskirti šias infekcijas, tačiau vien pagal savijautą tiksliai nustatyti ligos ne visada įmanoma, rašoma mirror.co.uk.

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COVID-19 simptomai gali būti įvairūs

Koronaviruso (COVID-19) simptomai gali skirtis priklausomai nuo žmogaus ir viruso varianto. Tarp dažniausiai pasitaikančių požymių – pakilusi temperatūra, naujai atsiradęs ir nepraeinantis kosulys, gerklės skausmas, sloga, nuovargis bei galvos ar kūno skausmai.

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Kai kuriems žmonėms taip pat gali pasireikšti dusulys, pykinimas, vėmimas, viduriavimas ar sumažėjęs apetitas.

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Vienas iš labiausiai su COVID-19 siejamų simptomų – skonio arba uoslės praradimas ar pakitimas, nors šis požymis dabar pasireiškia ne visiems užsikrėtusiems.

Dauguma žmonių nuo COVID-19 pasveiksta per kelias savaites, tačiau kai kuriems simptomai gali užsitęsti ilgiau. Sunkesnė ligos eiga dažniau gresia vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie turi tam tikrų lėtinių sveikatos sutrikimų.

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Gripą dažnai išduoda staigi pradžia

Nuo peršalimo gripas dažnai skiriasi tuo, kad jo simptomai prasideda labai staiga. Žmogus gali dar ryte jaustis gana normaliai, o po kelių valandų jau varginti aukšta temperatūra, stiprus nuovargis ir kūno skausmai.

Dažniausi gripo simptomai yra aukšta temperatūra, sausas kosulys, galvos ir raumenų skausmai, gerklės skausmas, didelis nuovargis, apetito praradimas bei miego sutrikimai.

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Vaikams simptomai gali būti panašūs, tačiau taip pat gali pasireikšti ausų ar akių skausmas, padidėti limfmazgiai, sumažėti energija.

Dažniausiai gripu sergantys žmonės pasveiksta per kelias dienas ar mažiau nei dvi savaites. Vis dėlto kai kuriais atvejais gali išsivystyti komplikacijos, pavyzdžiui, plaučių uždegimas.

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Peršalimas dažniausiai prasideda palaipsniui

Įprastas peršalimas paprastai būna lengvesnis nei gripas ir dažniausiai praeina savaime per vieną ar dvi savaites.

Skirtingai nei gripas, peršalimo simptomai dažniausiai neatsiranda staiga. Jie gali stiprėti palaipsniui per dvi ar tris dienas. Dažniausiai žmogų vargina sloga, užgulta nosis, gerklės skausmas, kosulys, čiaudulys ir bendras nuovargis.

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Jeigu pirmiausia pradeda tekėti nosis, čiaudėti, peršti gerklę, o savijauta blogėja palaipsniui, tai dažniau būdinga peršalimui.

Tačiau vien pagal simptomus tiksliai nustatyti, kokia infekcija sergama, nėra patikima.

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FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Kaip atskirti gripą, COVID-19 ir peršalimą?

Nors simptomai persidengia, yra keli požymiai, į kuriuos galima atkreipti dėmesį.

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Peršalimas dažniausiai prasideda palaipsniui. Jam būdinga sloga, čiaudulys, gerklės perštėjimas ir kosulys, o aukšta temperatūra pasireiškia rečiau.

Gripas dažniausiai prasideda staiga. Jam būdinga aukšta temperatūra, stiprus nuovargis, galvos ir kūno skausmai, sausas kosulys.

COVID-19 gali sukelti tiek peršalimą primenančius simptomus, tiek karščiavimą, kosulį, nuovargį, galvos ir kūno skausmus. Kai kuriems žmonėms pasireiškia skonio ar uoslės pokyčiai, taip pat virškinimo sistemos simptomai.

Svarbu nepamiršti, kad šie požymiai nėra absoliuti taisyklė. Jei kyla abejonių, tiksliau nustatyti infekciją gali padėti COVID-19 testas ar gydytojo konsultacija.

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