„Partizan“ įveikė „Baskonia“ ir pratęsė jos pralaimėjimų seriją iki aštuonių rungtynių

Tadas Sedekerskis dėl traumos vis dar negali padėti baskams.
Rungtynių starte Carlikas Joneas užkūrė savo komandą (17:11), bet „Baskonia“ antrojo kėlinio pabaigoje jau pirmavo 38:35, bet prastai sužaidė ketvirčio pabaigą – 38:42.
Trečiasis kėlinys tapo C.Joneso, kuris prisijungė prie stabiliai žaidusio Tonye Jekiri, bet svečiai toli varžovų nepaleido – 60:65.
Kertiniu tapo „Partizan“ spurtas 9:0, po kurio šeimininkai įgijo dviženklę persvarą (74:63) ir užtikrintai užbaigė rungtynes.
Per paskutinį ketvirtį baskai iš viso sugebėjo pelnyti 6 taškus.
„Partizan“: Tonye Jekiri 17 (8/10 dvit., 25 naud.), Carlikas Jonesas 16 (5/9 dvit., 6 rez. perd.), Nikola Tanaskovičius 14 (7/8 dvit.), Alessandro Pajola 9.
„Baskonia“: Chrisas Duarte 15, Rodionas Kurucas 10, Kennethas Fariedas (8 atk. kam.) ir Clementas Frischas po 8.
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