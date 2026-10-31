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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ iškovojo čempionų titulą

2026-10-31 20:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 20:23
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35-ajame ture paaiškėjo TOPLYGOS čempionai. „Kauno Žalgiris“ rezultatu 4:1 (2:1) palaužė „Hegelmann“ ekipą ir antrus metus iš eilės iškovojo čempionų titulą.

„Kauno Žalgiris | Klubo nuotr.

35-ajame ture paaiškėjo TOPLYGOS čempionai. „Kauno Žalgiris“ rezultatu 4:1 (2:1) palaužė „Hegelmann“ ekipą ir antrus metus iš eilės iškovojo čempionų titulą.

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Rungtynes mėlynai balti pradėjo su trenksmu – sužaidus vos 2 minutes žalgiriečių vartininką Tomą Švedkauską smūgiu į apatinį vartų kampą nuginklavo Dominykas Pašilys.

Po praleisto įvarčio sukruto ir Željko Sopičiaus auklėtiniai. Žalgiriečių gretose pavojingus smūgius į Roko Bagdonavičiaus ginamus vartus atliko Joris Moutachy ir Gabrielis Debeljuhas.

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Antroje pirmojo kėlinio pusėje spaudimas davė vaisių – 29-ąją minutę pusiausvyrą atstatė Leonas Krekovičius, o po dar keleto akimirkų Vykinto Slivkos smūgio kamuolio kelyje atsidūręs G. Debeljuhas išvedė žaliai baltus į priekį.

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Antrajame kėlinyje netrūko kietos kovos, emocijų ir kortelių, o neblogą galimybę išlyginti rezultatą Tado Vilkevičiaus auklėtiniai susikūrė 75-ąją minutę. Tiesa, po aštraus Andriaus Kaulinio perdavimo Donatas Kazlauskas į kamuolį nesužaidė.

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Progos neišnaudoję mėlynai balti buvo nubausti – V. Slivkos bandymą blokavo gynėjai, o prie kamuolio suskubęs G. Debeljuhas įtvirtino žalgiriečių pranašumą, o per arbitro kompensuotą laiką dar vieną įvartį pridėjo Ivanas Fioličius.

„Kauno Žalgiris“ su 58 taškais įsitvirtino turnyro lentelės viršūnėje bei tapo TOPLYGOS čempionais, o paskutines sezono rungtynes sužaidę „Hegelmann“ čempionatą užbaigė su 26 taškais ir 8 pozicija.

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