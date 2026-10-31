„Kauno Žalgiris“ iškovojo čempionų titulą

Rungtynes mėlynai balti pradėjo su trenksmu – sužaidus vos 2 minutes žalgiriečių vartininką Tomą Švedkauską smūgiu į apatinį vartų kampą nuginklavo Dominykas Pašilys.
Po praleisto įvarčio sukruto ir Željko Sopičiaus auklėtiniai. Žalgiriečių gretose pavojingus smūgius į Roko Bagdonavičiaus ginamus vartus atliko Joris Moutachy ir Gabrielis Debeljuhas.
Antroje pirmojo kėlinio pusėje spaudimas davė vaisių – 29-ąją minutę pusiausvyrą atstatė Leonas Krekovičius, o po dar keleto akimirkų Vykinto Slivkos smūgio kamuolio kelyje atsidūręs G. Debeljuhas išvedė žaliai baltus į priekį.
Antrajame kėlinyje netrūko kietos kovos, emocijų ir kortelių, o neblogą galimybę išlyginti rezultatą Tado Vilkevičiaus auklėtiniai susikūrė 75-ąją minutę. Tiesa, po aštraus Andriaus Kaulinio perdavimo Donatas Kazlauskas į kamuolį nesužaidė.
Progos neišnaudoję mėlynai balti buvo nubausti – V. Slivkos bandymą blokavo gynėjai, o prie kamuolio suskubęs G. Debeljuhas įtvirtino žalgiriečių pranašumą, o per arbitro kompensuotą laiką dar vieną įvartį pridėjo Ivanas Fioličius.
„Kauno Žalgiris“ su 58 taškais įsitvirtino turnyro lentelės viršūnėje bei tapo TOPLYGOS čempionais, o paskutines sezono rungtynes sužaidę „Hegelmann“ čempionatą užbaigė su 26 taškais ir 8 pozicija.
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