FA „Šiauliai“ nutraukė nesėkmių seriją

Vos prasidėjus rungtynėms Andriui Lipskiui teko griebtis priverstinio keitimo, nes Telšių ekipos futbolininkas Nikita Pavlovskis dėl traumos negalėjo tęsti rungtynių.
Sužaidus vos 7 minutes buvo pelnytas pirmasis įvartis – po Valentino Vermeuleno perdavimo tiksliai galva smūgiavo be priežiūros baudos aikštelėje likęs Ronaldas Sobowale.
Jau netrukus į svečių ekipos vartus buvo skirtas baudinys, tačiau prie kamuolio stojęs Benny Silva nesugebėjo nuginkluoti puikiu šuoliu vartus apgynusio Mariaus Paukštės.
Prabėgus daugiau nei pusvalandžiui iš už baudos aikštelės galingai pykštelėjo „Džiugo“ ekipos saugas Denis Ževžikovas, tiesa, kamuolys sudrebino skersinį ir vartuose neatsidūrė.
Prasidėjus antrajam kėliniui džiugiečiai buvo arti įvarčio standartinės padėties metu, tačiau pirmąjį smūgį blokavo šiauliečių gynėjai, o antruoju bandymu Pedro Bahia į vartus nepataikė.
64-ąją minutę Saulės miesto ekipa pelnė išlyginamąjį įvartį. Vartininkas Marius Paukštė nesusikalbėjo su Vilium Piliukaičiu, o dovanėle pasinaudojęs Nedas Garbaliauskas atstatė pusiausvyrą.
Po kiek daugiau nei 10 minučių į telšiškių vartus buvo skirtas dar vienas baudinys, o šįkart prie 11 metrų žymos stojęs Lazaras Vukovičius nesuklydo ir pelnė įvartį.
Baigiantis rungtynėms prieš save antrą geltoną kortelę išvydo šeimininkų gynėjas Martynas Dapkus.
Po šios pergalės šiauliečiai su 21 tašku lieka turnyro lentelės apačioje ir laukia varžovo pereinamosiose rungtynėse, o „Džiugo“ taupyklėje 42 taškai ir 6-oji pozicija.
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