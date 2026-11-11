Butkevičius prieš išvyką į Milaną: žaidėjai norės įrodyti savo vertę naujam treneriui

Prieš laukiančią dvikovą savo mintimis apie pasiruošimą pasidalijo Arnas Butkevičius.
„Išstudijavome jų žaidimą, turime rungtynių planą. Aišku, svarbiausia laikytis savo taisyklių, o tai pastaruoju metu darėme visai neblogai. Kažkiek norime daugiau agresyvumo gynyboje, žaidime du prieš du. Turime likti prie savo taisyklių, norisi dar pagerinti kalbėjimą aikštelėje ir tokiu principu nueiti į rungtynes“, – kalbėjo A.Butkevičius.
Žalgirietis taip pat aptarė komandos pasiruošimą būsimiems varžovams, kurie pastarosios savaitės bėgyje pakeitė savo vyriausiąjį trenerį, o Eurolygoje skaičiuoja aštuonių pralaimėjimų seriją.
„Žaidėjų profiliai vis tiek yra tie patys, galime tikėtis kažkokių netikėtumų sistemoje, bet treneris irgi yra pažįstamas, tai kažkiek pasižiūrėjome senesnių jo vadovautų komandų žaidimą, kad žinotume, ko galime tikėtis. Pagrinde pasiruošimas vis tiek buvo apie tai, ką iki šiol žaidė Milano komanda“, – pridėjo A.Butkevičius.
Puolėjas kalbėjo ir apie pagrindinius būsimų varžovų ginklus bei žaidimo tipą.
„Gynėjai yra jų komandos variklis, nuo kurio ir prasideda tas žaidimas, bet nereikia nuvertinti ir aukštaūgių, nes ketvirtoje pozicijoje yra geri metikai, o penktoje yra Mosesas Wrightas, kuris turi gerą sąlytį su mažais žaidėjais ir yra pavojingas du prieš du situacijose. Jie turi savo ginklų, bet aišku, akcentas yra stabdyti gynėjų kūrybą“, – atsakė A.Butkevičius.
Žalgirietis dalijosi mintimis ir apie turnyro lentelėje neatsispindintį „Armani Olimpia“ ekipos talento kiekį, tad kviečiame įsijungti visą video.
„Armani Olimpia“ ir „Žalgirio“ rungtynės prasidės ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.
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