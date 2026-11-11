Dapkutė užtikrintai žengė į aštuntfinalį Egipte – laukia akistata su viena iš favoričių

Pirmajame sete lietuvė laimėjo 2 varžovės padavimų serijas, o savo padavimų metu neturėjo didesnių problemų. Antrąjį setą I. Dapkutė pradėjo spurtu 3:0. P. Starkova vėliau realizavo vieną „break pointą“ ir bandė atkurti intrigą (3:2), bet lietuvė laimėjo dar 3 geimus paeiliui ir šventė pergalę.
I. Dapkutė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje jos lauks trečioji turnyro raketė egiptietė Yasmin Ezzat (WTA-603).
Kvalifikaciją bandė įveikti 18-metė Milė Cibulskytė (ITF jaunių-1090). Ji pirmajame rate neturėjo varžovės, o antrajame 1:6, 2:6 pralaimėjo prieš Alisą Ziatdinovą (ITF-172). Vietą pagrindiniame etape užtikrino 3 įveikti kvalifikacijos ratai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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