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Trejus metus „Žalgiryje“ praleidęs Nikola Petkovičius atsisveikina

2026-11-11 15:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 15:57
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Tris sezonus Vilniaus „Žalgiryje“ praleidęs puolėjas Nikola Petkovičius atsisveikino su klubu. Pasibaigus sutarčiai futbolininkas iš Serbijos nusprendė ieškoti naujų iššūkių.

Nikola Petkovičius | fkzalgiris.lt nuotr.

Tris sezonus Vilniaus „Žalgiryje“ praleidęs puolėjas Nikola Petkovičius atsisveikino su klubu. Pasibaigus sutarčiai futbolininkas iš Serbijos nusprendė ieškoti naujų iššūkių.

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N. Petkovičius į Vilnių atvyko 2024 metų vasarį. Jau pirmąjį sezoną su „Žalgiriu“ jis tapo Lietuvos čempionu.

„Turėjau privilegiją su „Žalgiriu“ tapti čempionu. Šiemet mums to pakartoti nepavyko, tačiau esu tikras, kad ateityje „Žalgiris“ bus ten, kur šiam klubui ir priklauso būti – pirmoje vietoje“, – sakė puolėjas.

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Puolėjo laikotarpį sostinėje paženklino ir sunkus išbandymas. Rengdamasis 2025 metų sezonui jis patyrė sunkią kelio traumą, dėl kurios praleido beveik visus metus. Į aikštę serbas sugrįžo tik paskutinėse to sezono rungtynėse.

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Šiemet N. Petkovičius buvo rezultatyviausias „Žalgirio“ žaidėjas – visuose turnyruose sužaidė 36 rungtynes, pelnė 17 įvarčių (neįskaitant vienų anuliuotų rungtynių) ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Lietuvos čempionate jis pasižymėjo 11 kartų, o dar 6 įvarčius įmušė UEFA Konferencijų lygos atrankoje.

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„Žalgiris“ man padėjo pačiais sunkiausiais momentais. Labai džiaugiuosi, kad šį sezoną savo įvarčiais galėjau atsilyginti už man parodytą pasitikėjimą“, – dėkojo futbolininkas.

Paskutinis jo įvartis padėjo komandai iškovoti bronzos medalius – paskutinėse sezono rungtynėse Gargžduose po keitimo aikštėje pasirodęs puolėjas pelnė pergalingą įvartį, padėjo 2:1 įveikti „Bangą“ ir užsitikrinti trečiąją vietą.

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„Labai džiaugiuosi, kad mano istorija „Žalgiryje“ baigėsi būtent taip – įvarčiu. Norėjau visiems padėkoti, o tokia pabaiga man labai daug reiškia“, – teigė N. Petkovičius.

Iš viso serbas per beveik trejus metus Vilniuje sužaidė 65 rungtynes, įmušė 25 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Futbolininkas pabrėžė, kad prisiminimus apie Vilnių išsaugos ne tik dėl rezultatų, bet ir dėl užsimezgusių draugysčių. „Su kai kuriais komandos draugais kartu praleidome visus trejus metus. Užsimezgė labai artimi ryšiai – esu net Nemanjos Mihajlovičiaus ir jo žmonos krikštatėvis. Sunku žinoti, kad dabar būsime skirtingose pasaulio vietose, bet toks jau futbolas. Tai, ką išgyvenome kartu, liks su mumis“, – kalbėjo jis.

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Tarp ryškiausių prisiminimų puolėjas išskyrė ir UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynes su Tbilisio „Dinamo“. „Manau, tos rungtynės ilgam išliks „Žalgirio“ istorijoje. Labai džiaugiuosi, kad buvau jų dalimi ir prisidėjau įvarčiais“, – sakė serbas.

Atsisveikindamas jis rašė, jog, žodžiais sunkuišreikšti dėkingumo „Žalgiriui“ už čia praleistus beveik trejus metus.

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„Buvo sunkių ir skaudžių akimirkų, bet kur kas daugiau – nuostabių ir nepamirštamų. Man buvo garbė. Mano kelionė tęsis kitur, tačiau, kaip sakoma dainoje, kurios klausėmės nuo pat mano atvykimo: „Lyg laivai mes kadaise atrišti, lyg tiltai – amžiams sujungti.“ Kad ir kurioje pasaulio vietoje būčiau, palaikysiu „Žalgirį“ ir seksiu jo pasirodymus, nes „Žalgiris“ yra mano klubas. Ačiū, ačiū, ačiū!“, – pridūrė futbolininkas.

FK „Žalgiris“ dėkoja Nikolai už kartu praleistus metus, įvarčius ir indėlį į komandos pergales bei linki sėkmės tolesnėje karjeroje.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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