Pasipildžiusi sudėtį „Hockey Punks – Mototoja“ tikisi iškovoti pergalę ir Vilniuje

Šiuo metu HS „Riga/Dinaburga“ ledo ritulio mokyklos auklėtiniai žengia aštuntoje vietoje devynių komandų turnyre, tačiau yra surinkę tik vienu tašku mažiau už vilniečius ir pergalės atveju juos aplenktų. Intrigos rungtynėms prideda ir tai, kad būtent šių komandų dvikova rugsėjo pradžioje prasidėjo OHL Baltijos ledo ritulio lygos sezonas ir tąkart sėkmingesni buvo svečiai minimalia persvara 4:3 įveikę „Hockey Punks – Mototoja“ ledo ritulininkus.
Taip pat įdomu, kad kol kas šį sezoną visas tris pergales sostinės komanda iškovojo svečiuose – po kartą nugalėta Elektrėnuose, Rygoje (prieš „Prizma“) ir Taline. Sėkmingiausios namų „Hockey Punks – Mototoja“ rungtynės buvo su ilgamečiais Baltijos lygos finalininkais iš Jelgavos „Zemgale“, kuomet nusileista galingam varžovui 5:6 tik po pratęsimo, o visos kitos dvikovos nepavyko.
Tačiau vyriausiasis „Hockey Punks – Mototoja“ treneris suomis Elmo Aittola to nesureikšmina kalbėdamas daugiau komandines pastangas ir nusiteikimą.
„Atėjo metas pradėti antrąją sezono pusę pirmąjį etapą paliekant už nugaros. Per pastarąsias savaites matėme, kaip mūsų komanda auga, stiprėja jos vienybė, tarpusavio ryšys ir komandinė dvasia. Komandos kūrimas reikalauja laiko, kantrybės ir bendro sunkaus darbo, tačiau jau dabar matome, kaip visos šios pastangos pradeda duoti vaisių.
Vakar diena jau yra istorija, o rytojus – nežinomybė. Tačiau kiekvienose rungtynėse privalome demonstruoti tvirtą komandinį žaidimą, kuriame svarbiausia – ne pavardė ant marškinėlių nugaros, o klubo emblema ant krūtinės.
Nauji žaidėjai ir sudėties pokyčiai („Hockey Punks – Mototoja“ gretas papildė gynėjas iš Slovakijos Williamas Hauseris, puolėjai iš Suomijos Joonas Larinmaa ir Santeri’s Suomalainen’as) sustiprino mūsų komandą, suteikė daugiau pasitikėjimo savimi ir padidino vidinę konkurenciją. Į antrąją sezono pusę žengiame kupini energijos, pakilios nuotaikos ir tvirto tikėjimo tuo, ką kartu kuriame.
Žiema artėja, ir mes esame jai pasiruošę“.
Ketvirtadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 19 val. 35 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.