Suomiai įveikė švedus, o čekai po įspūdingo sugrįžimo palaužė šveicarus

Pergalingą įvartį Suomijos rinktinei pelnė Iiro Pakarinenas. Puolėjas pasižymėjo įpusėjus rungtynėms, o prieš tai prisidėjo ir prie antrojo komandos įvarčio – atliko rezultatyvų perdavimą Jere Innalos įvarčiui, kuriuo suomiai išlygino rezultatą 2:2.
Suomijos rinktinė itin efektyviai išnaudojo kiekybinę persvarą. Pirmuosius du įvarčius žaisdami daugumoje šeimininkai pelnė vos per 11 sekundžių.
Pirmajame kėlinyje pasižymėjo Mikko Lehtonenas, o antrajame – J. Innala. Švedijos rinktinės gretose įvarčius pelnė Emilis Bemstromas ir Samuelis Fagemo.
Sėkmingai debiutavo ir Suomijos rinktinės vartininkas Petteri Rimpinenas. Pirmąsias rungtynes nacionalinėje komandoje sužaidęs vartininkas atrėmė 26 varžovų smūgius.
Rungtynėse dėl trečios vietos čekai panaikino 2 įvarčių deficitą ir 4:2 įveikė šveicarus. Nugalėtojams po įvartį pelnė Michalas Kuncas, Liboras Zabransky, Ondrejus Kovarčikas ir Andrejus Šustras. Šveicarų gretose pasižymėjo Axelis Simicas ir Janas Schwendeleris.
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