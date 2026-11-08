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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Suomiai įveikė švedus, o čekai po įspūdingo sugrįžimo palaužė šveicarus

2026-11-08 22:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 22:19
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Suomijos ledo ritulio rinktinė pergalingai baigė Helsinkyje vykusį Europos ledo ritulio turo turnyrą. Sekmadienį paskutinėse turnyro rungtynėse suomiai 3:2 palaužė Švedijos komandą.

Suomių ir švedų rungtynės | EPA nuotr.
GALERIJA (24)

Suomijos ledo ritulio rinktinė pergalingai baigė Helsinkyje vykusį Europos ledo ritulio turo turnyrą. Sekmadienį paskutinėse turnyro rungtynėse suomiai 3:2 palaužė Švedijos komandą.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Euroturas: Suomija - Švedija (11.08)

Pergalingą įvartį Suomijos rinktinei pelnė Iiro Pakarinenas. Puolėjas pasižymėjo įpusėjus rungtynėms, o prieš tai prisidėjo ir prie antrojo komandos įvarčio – atliko rezultatyvų perdavimą Jere Innalos įvarčiui, kuriuo suomiai išlygino rezultatą 2:2.

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Suomijos rinktinė itin efektyviai išnaudojo kiekybinę persvarą. Pirmuosius du įvarčius žaisdami daugumoje šeimininkai pelnė vos per 11 sekundžių.

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Pirmajame kėlinyje pasižymėjo Mikko Lehtonenas, o antrajame – J. Innala. Švedijos rinktinės gretose įvarčius pelnė Emilis Bemstromas ir Samuelis Fagemo.

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Sėkmingai debiutavo ir Suomijos rinktinės vartininkas Petteri Rimpinenas. Pirmąsias rungtynes nacionalinėje komandoje sužaidęs vartininkas atrėmė 26 varžovų smūgius.

Rungtynėse dėl trečios vietos čekai panaikino 2 įvarčių deficitą ir 4:2 įveikė šveicarus. Nugalėtojams po įvartį pelnė Michalas Kuncas, Liboras Zabransky, Ondrejus Kovarčikas ir Andrejus Šustras. Šveicarų gretose pasižymėjo Axelis Simicas ir Janas Schwendeleris.

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