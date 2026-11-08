Kristupas Blažys surengė įspūdingą pasirodymą Ispanijoje

„Andorra HG“ (5 tšk.) 8 komandų pirmenybėse rikiuojasi 6-a.
Belgijos taurės rungtynėse „Beaufort Knights“ ekipa, kurios garbę gina Artemijus Frizelis, savo arenoje 4:7 neatsilaikė prieš „Sharks Mechelen“. Lietuvis pelnė įvartį.
„Beaufort Knights“ (0 tšk.) žengia 8-as tarp 10 klubų.
Švedijos trečioje lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Kiruna IF“ komanda varžovų arenoje 3:0 įveikė „Stromsbro IF“ klubą. Lietuvis nepasižymėjo.
„Kiruna IF“ (14 tšk.) Šiaurės konferencijoje pakilo į 12-ą vietą tarp 19 ekipų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika išvykoje 2:7 neprilygo prieš „Peorią Rivermen“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 3 kartus atakavo vartus.
„Pee Dee IceCats“ (6 tšk.) 12-os klubų pirmenybėse nukrito į 9-ą poziciją.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ ekipa savo arenoje 4:1 pranoko Grin Bėjaus „Gamblers“ ekipą. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (22 tšk.) lyderiauja 8 komandų Rytų konferencijoje.
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