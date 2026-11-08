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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Kristupas Blažys surengė įspūdingą pasirodymą Ispanijoje

2026-11-08 12:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 12:04
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Šeštadienį aukščiausioje Ispanijos ledo ritulio lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Kristupu Blažiu svečiuose 9:5 įveikė „CH Tartalą“. Lietuvis įmušė 3 įvarčius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 6 kartus atakavo vartus.

Kristupas Blažys | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį aukščiausioje Ispanijos ledo ritulio lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Kristupu Blažiu svečiuose 9:5 įveikė „CH Tartalą“. Lietuvis įmušė 3 įvarčius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 6 kartus atakavo vartus.

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„Andorra HG“ (5 tšk.) 8 komandų pirmenybėse rikiuojasi 6-a.

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