Po 53 taškų šou – nerimas „Lakers“ stovykloje dėl Dončičiaus

Dėl apatinės nugaros dalies raumenų įtampos slovėno dalyvavimas sekmadienio rungtynėse su Detroito „Pistons“ yra abejotinas.
Dėl tos pačios problemos L. Dončičius jau buvo priverstas praleisti susitikimą su Los Andželo „Clippers“. Tai kol kas vienintelės rungtynės, kuriose jis šį sezoną nežaidė.
Penktadienį prieš Portlando „Trail Blazers“ gynėjas surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pelnė net 53 taškus.
L. Dončičius tapo vos ketvirtuoju „Lakers“ žaidėju istorijoje, kuriam pavyko ketveriose rungtynėse iš eilės pelnyti bent 40 taškų. Anksčiau tai buvo padarę tik Elginas Bayloras, Kobe Bryantas ir George'as Mikanas.
Slovėnui tai buvo jau 11-osios karjeros rungtynės, kuriose jis pasiekė 50 taškų ribą. Pagal šį rodiklį L. Dončičius susilygino su legendiniu Allenu Iversonu.
Per devynerias šio sezono rungtynes „Lakers“ žvaigždė vidutiniškai pelno net po 40,1 taško, atkovoja 7,8 kamuolio ir atlieka 7,7 rezultatyvaus perdavimo.
Iš viso L. Dončičius jau surinko 361 tašką. Tai geriausias rezultatas per pirmąsias devynerias sezono rungtynes NBA lygoje nuo 1962–1963 metų sezono, kai tokį rezultatyvumą demonstravo Wiltas Chamberlainas.
„Lakers“ sezoną pradėjo aštuoniomis pergalėmis per dešimt susitikimų.
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