Wembanyama dominavo Portlande ir atvedė „Spurs“ į užtikrintą pergalę

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Victoras Wembanyama, pelnęs 29 taškus. Devinas Vassellas pridėjo 15 taškų, o Julianas Champagnie surinko 14.
„Trail Blazers“ komandoje 15 taškų pelnė Deni Avdija, 13 pridėjo Scootas Hendersonas, o Damianas Lillardas surinko 12.
Rungtynių pradžioje iniciatyvą turėjo svečiai, kurie po V. Wembanyamos tritaškių pirmavo 11:3. Vis dėlto Portlando krepšininkai pamažu mažino atsilikimą ir po pirmojo kėlinio atsiliko tik 20:22.
Antrajame ketvirtyje „Spurs“ pradėjo tolti. Devino Vassello ir Juliano Champagnie tritaškiai padėjo svečiams įgyti dviženklį pranašumą, o prieš ilgąją pertrauką San Antonijaus ekipa pirmavo 64:49.
Po pertraukos „Spurs“ galutinai perėmė rungtynių kontrolę. V. Wembanyama dominavo baudos aikštelėje ir pataikė iš toli, o trečiajame kėlinyje svečių persvara išaugo iki 33 taškų – 109:76.
Paskutinis ketvirtis tapo formalumu. Nors „Trail Blazers“ sumažino atsilikimą, „Spurs“ išsaugojo solidų pranašumą ir šventė pergalę 125:103.
„Trail Blazers“: Deni Avdija 15 (3/10 dvit., 4 atk. kam.), Scootas Hendersonas 13 (4/5 dvit., 0/5 trit.), Damianas Lillardas (2/5 dvit., 7 rez. perd.) ir Yangas Hansenas (10 atk. kam.) po 12, Jrue Holiday (2/5 dvit.) ir Chris Youngbloodas (2/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 11, Micahas Potteris 7, Donovanas Clinganas 6 (5 atk. kam.), Toumani Camara (4 atk. kam.), Brandenas Carlsonas, Jaysonas Kentas ir Sidy Cissoko po 4.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 29 (6/7 dvit., 3/6 trit., 7 atk. kam.), Devinas Vassellas 15 (2/4 trit.), Stephonas Castle (3/7 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Julianas Champagnie (4/7 trit., 4 atk. kam.) po 14, Dylanas Harperis 13 (5/8 dvit., 1/5 trit., 7 atk. kam.), Keldonas Johnsonas 10 (3/7 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), De'Aaronas Foxas 8 (6 rez. perd.), Carteris Bryantas (2/5 trit., 4 atk. kam.) ir Luke Kornetas (2/5 dvit., 4 atk. kam.) po 6, Harrisonas Barnesas 5 (1/5 trit.), Jordanas McLaughlinas 3, Tarris Reedas 2.
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