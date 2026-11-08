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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Wembanyama dominavo Portlande ir atvedė „Spurs“ į užtikrintą pergalę

2026-11-08 07:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 07:38
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NBA pirmenybėse triuškinamą pergalę iškovojo San Antonijaus „Spurs“ komanda, kuri išvykoje 125:103 įveikė Portlando „Trail Blazers“ krepšininkus.

Wembanyama | Scanpix nuotr.

NBA pirmenybėse triuškinamą pergalę iškovojo San Antonijaus „Spurs“ komanda, kuri išvykoje 125:103 įveikė Portlando „Trail Blazers“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Victoras Wembanyama, pelnęs 29 taškus. Devinas Vassellas pridėjo 15 taškų, o Julianas Champagnie surinko 14.

„Trail Blazers“ komandoje 15 taškų pelnė Deni Avdija, 13 pridėjo Scootas Hendersonas, o Damianas Lillardas surinko 12.

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Rungtynių pradžioje iniciatyvą turėjo svečiai, kurie po V. Wembanyamos tritaškių pirmavo 11:3. Vis dėlto Portlando krepšininkai pamažu mažino atsilikimą ir po pirmojo kėlinio atsiliko tik 20:22.

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Antrajame ketvirtyje „Spurs“ pradėjo tolti. Devino Vassello ir Juliano Champagnie tritaškiai padėjo svečiams įgyti dviženklį pranašumą, o prieš ilgąją pertrauką San Antonijaus ekipa pirmavo 64:49.

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Po pertraukos „Spurs“ galutinai perėmė rungtynių kontrolę. V. Wembanyama dominavo baudos aikštelėje ir pataikė iš toli, o trečiajame kėlinyje svečių persvara išaugo iki 33 taškų – 109:76.

Paskutinis ketvirtis tapo formalumu. Nors „Trail Blazers“ sumažino atsilikimą, „Spurs“ išsaugojo solidų pranašumą ir šventė pergalę 125:103.

„Trail Blazers“: Deni Avdija 15 (3/10 dvit., 4 atk. kam.), Scootas Hendersonas 13 (4/5 dvit., 0/5 trit.), Damianas Lillardas (2/5 dvit., 7 rez. perd.) ir Yangas Hansenas (10 atk. kam.) po 12, Jrue Holiday (2/5 dvit.) ir Chris Youngbloodas (2/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 11, Micahas Potteris 7, Donovanas Clinganas 6 (5 atk. kam.), Toumani Camara (4 atk. kam.), Brandenas Carlsonas, Jaysonas Kentas ir Sidy Cissoko po 4.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 29 (6/7 dvit., 3/6 trit., 7 atk. kam.), Devinas Vassellas 15 (2/4 trit.), Stephonas Castle (3/7 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Julianas Champagnie (4/7 trit., 4 atk. kam.) po 14, Dylanas Harperis 13 (5/8 dvit., 1/5 trit., 7 atk. kam.), Keldonas Johnsonas 10 (3/7 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), De'Aaronas Foxas 8 (6 rez. perd.), Carteris Bryantas (2/5 trit., 4 atk. kam.) ir Luke Kornetas (2/5 dvit., 4 atk. kam.) po 6, Harrisonas Barnesas 5 (1/5 trit.), Jordanas McLaughlinas 3, Tarris Reedas 2.

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