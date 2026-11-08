„Thunder“ privertė „Wizards“ užfiksuoti sezono antirekordą

Vašingtono ekipa pelnė mažiausiai taškų iš visų NBA komandų šį sezoną.
Nugalėtojus į priekį vedė Shai Gilgeousas-Alexanderis, per tris kėlinius pelnęs 30 taškų. Ketvirtajame ketvirtyje kanadietis aikštėje nebepasirodė.
Jaredas McCainas pridėjo 19 taškų, o naujokas Aday Mara surinko 18 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir blokavo 3 metimus.
„Wizards“ gretose rezultatyviausias buvo naujokas AJ Dybantsa, pelnęs 19 taškų. Alexas Sarras pasižymėjo 15 taškų ir 14 atkovotų kamuolių.
Svečiai vertėsi be Anthony Daviso, o Trae Youngas sužaidė itin nesėkmingas rungtynes – pataikė vos 1 metimą iš 6 ir pelnė 4 taškus.
Vašingtono komandos puolimas strigo nuo pirmųjų minučių. Svečiai prametė pirmuosius septynis metimus, o per visą susitikimą realizavo vos 29,6 proc. metimų iš žaidimo (29/98) ir tik 7 tritaškius iš 43.
„Thunder“ jau po dviejų kėlinių pirmavo 57:36, o prieš lemiamą ketvirtį pranašumas išaugo iki 31 taško (90:59).
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai buvo įgiję ir 40 taškų persvarą (109:69).
Oklahomos klubas penktą kartą per pastarąsias septynerias rungtynes šventė pergalę, nors dėl ilgalaikių traumų negali verstis Jalenu Williamsu, Casonu Wallace'u ir Chetu Holmgrenu.
Tuo metu „Wizards“ patyrė trečiąjį pralaimėjimą iš eilės.
„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 30 (8/15 dvit., 3/5 trit., 9 rez. perd.), Jaredas McCainas 19 (6/6 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Aday Mara 18 (7/9 dvit., 8 atk. kam.), Ajay Mitchellas 12 (5/12 dvit., 4 atk. kam.), Bennettas Stirtzas 11 (2/8 trit., 5 atk. kam.), Kenrichas Williamsas 9 (2/5 dvit., 4 atk. kam.), Micahas Peavy 7, Isaiahas Hartensteinas (1/5 dvit., 14 atk. kam., 6 rez. perd.), Brooksas Barnhizeris (4 atk. kam.), Dalenas Terry ir Joshas Dixas po 2.
„Wizards“: AJ Dybantsa 19 (6/10 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.), Alexas Sarras 15 (6/8 dvit., 1/9 trit., 14 atk. kam.), Kyshawnas George 14 (3/8 dvit., 2/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Bubas Carringtonas 9 (3/3 trit., 6 atk. kam.), Willas Riley 5, Trae Youngas (1/5 dvit., 5 atk. kam.) ir Tre Johnsonas (2/8 dvit., 0/7 trit.) po 4, Deandre Aytonas ir Tre Mannas po 2, Anthony Gillas 1.
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