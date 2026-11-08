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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Nuggets“ įsirašė pergalę Meksikoje

2026-11-08 07:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 07:21
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NBA reguliariojo sezono rungtynėse Meksikoje pergalę iškovojo Denverio „Nuggets“, kuri 114:102 įveikė Indianos „Pacers“ krepšininkus.

Jokičius | Scanpix nuotr.

NBA reguliariojo sezono rungtynėse Meksikoje pergalę iškovojo Denverio „Nuggets“, kuri 114:102 įveikė Indianos „Pacers“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose išsiskyrė Nikola Jokičius, pelnęs 19 taškų, atkovojęs 13 kamuolių ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Serbas 10 taškų surinko dar pirmajame kėlinyje.

Cameronas Johnsonas prie pergalės prisidėjo 18 taškų, o Jamalas Murray pridėjo 16.

„Tiesiog stengiuosi žaisti teisingai ir tikiuosi, kad laimėsime daugiau rungtynių. Pergalės yra svarbiausias dalykas, apie statistiką negalvoju“, – po susitikimo kalbėjo N. Jokičius.

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„Pacers“ komandoje rezultatyviausias buvo Pascalis Siakamas, pelnęs 23 taškus. Nuo atsarginių suolo pakilęs Larry Nance'as pridėjo 15.

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Indianos ekipai nepadėjo šlaunies raumens traumą besigydantis Tyrese'as Haliburtonas.

Rungtynių lūžis įvyko antrajame kėlinyje, kai „Pacers“ keturias minutes nepelnė nė taško, o „Nuggets“ spurtavo 15:0. Prieš ilgąją pertrauką Denverio pranašumas buvo išaugęs net iki 27 taškų (64:37).

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Vis dėlto antroje rungtynių pusėje Indianos krepšininkai sugebėjo sugrįžti į kovą. Trečiajame kėlinyje Aarono Nesmitho tritaškiai sumažino atsilikimą iki 12 taškų (67:79), o ketvirtajame po Jarace'o Walkerio tolimo metimo komandas skyrė vos 7 taškai (95:102).

Tuomet „Nuggets“ atsakė šešiais taškais be atsako ir užsitikrino pergalę.

„Tai buvo sudėtingos sąlygos. Nesame prie jų pripratę, aukštis virš jūros lygio ir visa kita apsunkino žaidimą. Antroje pusėje mūsų energija buvo geresnė, bet to nepakako“, – teigė P. Siakamas.

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Denverio klubas laimėjo ketvirtą kartą per pastarąsias penkerias rungtynes, o „Pacers“ patyrė penktąją nesėkmę per šešis susitikimus.

Tai buvo jau 35-osios NBA rungtynės Meksikoje nuo 1992 metų, kai lyga pirmą kartą surengė parodomąjį mačą šioje šalyje.

Jokia kita valstybė už JAV ir Kanados ribų nėra priėmusi daugiau NBA rungtynių.

„Atmosfera buvo nuostabi. Vos išėjęs į aikštelę galėjai pajusti energiją. NBA yra pasaulinė lyga ir jai vieta taip pat yra čia“, – sakė „Nuggets“ treneris Davidas Adelmanas.

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„Pacers“: Pascalis Siakamas 23 (8/11 dvit., 2/7 trit., 5 rez. perd.), Larry Nance 15 (5/7 trit.), Ivica Zubac (4/5 dvit., 12 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Obi Toppinas (2/8 trit., 7 atk. kam.) po 10, Andrew Nembhardas (3/6 trit., 8 rez. perd.) ir Jarace Walkeris (1/5 trit., 5 atk. kam.) po 9, Aaronas Nesmithas 8 (2/7 trit., 5 atk. kam.), T.J. McConnellas (3/5 dvit.) ir Quentonas Jacksonas (4 atk. kam.) po 6, Jalenas Slawsonas 4, Kelly Oubre 2.

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„Nuggets“: Nikola Jokičius 19 (6/17 dvit., 13 atk. kam., 8 rez. perd.), Cameronas Johnsonas 18 (6/7 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam.), Jamalas Murray 16 (4/7 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Spenceris Jonesas 13 (3/3 trit., 6 atk. kam.), Aaronas Gordonas 12 (5/7 dvit., 0/6 trit., 5 atk. kam.), DeMaras DeRozanas 11 (5/7 dvit., 5 rez. perd.), Marvinas Bagley 10 (3/5 dvit.), Christianas Braunas 6 (0/4 trit., 4 atk. kam.), Bryce Hopkinsas, Trevonas Brazile (4 atk. kam.) ir Tyus Jonesas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 3.

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