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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kondratavičius Las Vegase neatsilaikė prieš trijų pralaimėjimų seriją nutraukusį varžovą

2026-11-08 02:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 02:09
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Las Vegase vykusio mišrių kovos menų (MMA) turnyro preliminarioje programoje pergalę iškovojo Andre Petroskis. Vidutinio svorio kategorijos kovoje autsaideriu laikytas JAV atstovas antrojo raundo pabaigoje užbaigė akistatą prieš lietuvį Mantą Kondratavičių.

Mantas Kondratavičius ir Andrei Petrovski | Scanpix nuotr.

Las Vegase vykusio mišrių kovos menų (MMA) turnyro preliminarioje programoje pergalę iškovojo Andre Petroskis. Vidutinio svorio kategorijos kovoje autsaideriu laikytas JAV atstovas antrojo raundo pabaigoje užbaigė akistatą prieš lietuvį Mantą Kondratavičių.

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Dvikova vyko „Meta APEX“ arenoje surengtame „UFC Fight Night 293“ turnyre. Nors lažybininkai favoritu laikė M. Kondratavičių (9-2 MMA, 1-1 UFC), A. Petroskis (14-6 MMA, 9-5 UFC) atlaikė ankstyvą varžovo spaudimą ir iškovojo pergalę antrajame raunde, kai laikrodis fiksavo 4 min. 39 sek.

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Pirmasis raundas A. Petroskiui prasidėjo sunkiai. M. Kondratavičius anksti ėmė spausti varžovą stovėsenoje, sėkmingai rinkosi smūgius ir atakavo pavojingomis, žalą darančiomis kombinacijomis. Vis dėlto A. Petroskis į tai atsakė parversdamas lietuvį ir įsitraukdamas jį į savo sargybą. Ant žemės amerikietis visiškai kontroliavo situaciją ir atliko daugybę smūgių, kol M. Kondratavičius sunkiai ieškojo išeičių. A. Petroskis ir jo komanda dar prieš kovą nujautė, kad būtent pirmasis raundas bus geriausias lietuviui, ir ši prognozė pasitvirtino.

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Antrajame raunde istorija iš dalies pasikartojo. Stovėsenoje į priekį ėjęs M. Kondratavičius toliau sugebėjo atlikti galingų smūgių. Nepaisant to, A. Petroskis atliko parvertimą, perkėlė kovą ant žemės ir ten išlaikė varžovą. Kantriai įtvirtinęs dominuojančią poziciją, JAV kovotojas užgulė M. Kondratavičių ir pradėjo triuškinančią smūgių krušą. Amerikiečio spaudimas ir atakos galiausiai buvo per sunkios – teisėjas nusprendė, kad matė pakankamai, ir nutraukė susitikimą.

Ši pergalė leido A. Petroskiui nutraukti trijų iš eilės pralaimėtų kovų seriją. Paskutinį kartą nesėkmę jis patyrė šių metų gegužę, kai jį sustabdė Cody Brundage'as. Negana to, amerikietis pasiekė pirmąją pergalę anksčiau laiko narve nuo 2022 metų gegužės, kai skausmingu veiksmu privertė pasiduoti Nicką Maximovą. Tuo tarpu M. Kondratavičiui tai buvo pirmasis pralaimėjimas organizacijoje. Lietuvis į narvą žengė po to, kai savo debiutinėje kovoje kovo mėnesį teisėjų sprendimu įveikė Antonio Trocolį.

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