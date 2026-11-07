Apie skaudų pralaimėjimą prabilęs Topuria: brolio sprendimas išsaugojo mano regėjimą ir karjerą

Išankstines prognozes paneigęs ir naujuoju čempionu tapęs Justinas Gaethje (28-5 MMA, 11-5 UFC) narve su I. Topuria (17-1 MMA, 9-1 UFC) kovėsi 20 minučių. Šios akistatos metu J. Gaethje sulaužė Sakartvelo ir Ispanijos atstovo nosį, pėdą ir abu akiduobių kaulus. Po trijų raundų buvusio čempiono akys buvo smarkiai ištinusios ir jis sunkiai matė. Šalia narvo dirbęs gydytojas norėjo nutraukti dvikovą po trečiojo raundo, tačiau I. Topuria atsisakė pasiduoti ir, leidus teisėjui Marcui Goddardui, tęsė kovą.
Ketvirtajame raunde I. Topuria sugėrė dar daugiau žalos. Po stipraus J. Gaethje smūgio keliu į korpusą, kruvinas ir ištinęs I. Topuria grįžo ant kėdutės savo kampe, o jo brolis A. Topuria, stebint visam pasauliui, nedelsdamas priėmė sprendimą nutraukti akistatą. Teisėjas M. Goddardas vėliau padėkojo I. Topurios broliui už teisingą sprendimą, pabrėždamas, kad jei 29-erių kovotojui būtų tekę atlaikyti dar vieną raundą, situacija galėjo baigtis abiejų akių regėjimo praradimu.
Po penkių mėnesių pertraukos, besiruošdamas sausį atnaujinti visavertes treniruotes, I. Topuria davė interviu laidoje „One On One“ su Adamu Catterallu. Buvęs čempionas neslėpė, kad pačiam priimti sprendimą pasiduoti būtų buvę pernelyg sunku.
„Asmeniškai aš tikrai nebūčiau prašęs stabdyti kovos, bet gerbiu sprendimą, kurį tuo metu priėmė mano brolis, – sakė I. Topuria. – Aš jo vietoje pasielgčiau lygiai taip pat. Aš visiškai nieko nemačiau ir net negalėjau atmerkti akių.“
Prisimindamas akistatos detales, kovotojas pasakojo apie itin prastą savijautą ir anksčiau nematytą traumų virtinę.
„Neprisimenu, ar tai buvo antrajame, ar trečiajame raunde, bet kai atėjo gydytojas, jis manęs tiesiog paklausė, ar aš ką nors matau, o aš atsakiau, jog nematau nieko, – dėstė I. Topuria. – Buvau visas suprakaitavęs, mano akis buvo visiškai užblokuota, o jausmas toks, lyg joje būtų tūkstančiai kristalų. Tai buvo labai keista, nes visą gyvenimą atiduodu šiam sportui, mačiau daugybę sparingų ir kovų, bet dar niekada nebuvau matęs žmogaus su dviem sulaužytais akiduobių kaulais, lūžusia nosimi ir lūžusia pėda vienoje kovoje. Prisimenu savo mintis narve: kodėl vieną svarbiausių gyvenimo akimirkų aš negaliu matyti ir kvėpuoti? Prieš mane stovėjo vyrukas, kuris neturėjo jokių gerų ketinimų ir norėjo nuplėšti man galvą, todėl atsidurti tokioje padėtyje buvo be galo keista.“
Vertindamas galimas pasekmes, buvęs čempionas neabejojo, kad brolio įsikišimas išsaugojo ne tik jo regėjimą, bet ir visą tolesnę sportinę karjerą.
„Šimtu procentų, jei jis nebūtų manęs sustabdęs, greičiausiai daugiau niekada gyvenime nebūčiau galėjęs kovoti, – vertino I. Topuria. – Iš tikrųjų esu labai dėkingas broliui už šį sprendimą, nes aš myliu tai, ką darau. Turėjau blogą patirtį, bet manęs dar laukia daug dalykų, todėl būtų buvę labai liūdna išgirsti iš gydytojo ar bet kurio kito asmens, kad aš daugiau nebegalėsiu žengti į narvą.“
I. Topuria planuoja atgal į narvą žengti kitų metų balandį. Kovotojo taikiklyje atsidūrė ilgametis varžovas Paddy Pimblettas, tačiau jis taip pat norėtų pasiekti revanšą prieš J. Gaethje.
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