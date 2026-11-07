Lietuvoje – šalčiausia šio rudens naktis: meteorologas pranešė, kur užfiksuota žemiausia temperatūra

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė meteorologas Gytis Valaika.
Kaip rodo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (Meteo.lt) duomenys, naktį temperatūra daugelyje šalies vietovių nukrito iki 0–6 laipsnių šalčio. Šalčio išvengė tik vakariniai rajonai.
Meteorologo teigimu, iš pradžių buvo tikimasi, kad daug kur temperatūra svyruos tarp 0 ir 4 laipsnių šalčio, tačiau situacija pasikeitė dėl vėliau atslinkusių debesų.
„Taip nutiko, nes debesys nuo šalčio nespėjo išgelbėti, jie atslinko vėliau, tik antroje nakties pusėje ir ryte“, – paaiškino G. Valaika.
Tiek žemos temperatūros šį rudenį dar nebuvo užfiksuota
Žemiausia temperatūra užfiksuota Alytuje – čia termometrai rodė net 5,8 laipsnio šalčio. Pasak meteorologo, tiek žemos temperatūros šį rudenį dar nebuvo užfiksuota.
G. Valaika pasakojo, kad pačiam naktį teko pabuvoti lauke Alytuje, todėl šaltį pajuto ir asmeniškai.
„Tikrai jautėsi žiemą primenantis šaltukas. Gražiai spindėjo žvaigždės ir pradėjusi blizgėti žolė, ant jos buvo slidoka“, – įspūdžiais dalijosi meteorologas.
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