Nesustabdomas Curry atvedė „Warriors“ į septintąją pergalę iš eilės

Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Stephenas Curry, pelnęs 41 tašką, atkovojęs 6 kamuolius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.
Likus 1 min. 38 sek. iki pratęsimo pabaigos 38-erių gynėjas pelnė du taškus su pražanga ir išvedė šeimininkus į priekį. Netrukus Wendellas Carteris prametė abi baudas, kuriomis galėjo išlyginti rezultatą, o S. Curry paskutinę minutę dar kartą pasižymėjo prasiveržimu.
Tai buvo jau antrasis S. Curry pasirodymas šį sezoną, kai jis pelnė bent 40 taškų. Per pastarąsias penkerias rungtynes gynėjas keturis kartus surinko mažiausiai 30 taškų.
S. Curry taip pat pagerino NBA rekordą – sulaukęs 35 metų jis jau 16 kartų pelnė bent 40 taškų. LeBronas Jamesas tokių rungtynių yra sužaidęs 15, o Michaelas Jordanas – 12.
Be to, „Warriors“ lyderis tapo vos septintuoju krepšininku NBA istorijoje, per karjerą surinkusiu bent 26 tūkst. taškų, 5 tūkst. atkovotų kamuolių ir 6 tūkst. rezultatyvių perdavimų.
Nugalėtojams svariai padėjo naujokas Yaxelis Lendeborgas, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir pratęsime pataikęs svarbų tritaškį.
Brandinas Podziemskis pridėjo 15 taškų, o Draymondas Greenas atliko sezono rekordą pakartojančius 13 rezultatyvių perdavimų.
„Magic“ gretose rezultatyviausias buvo Franzas Wagneris, surinkęs 30 taškų ir atlikęs 11 rezultatyvių perdavimų. Tristanas da Silva ir W. Carteris pelnė po 19 taškų, o nuo suolo pakilęs Jamalas Cainas pridėjo 18 taškų bei 12 atkovotų kamuolių.
Po dviejų kėlinių „Warriors“ pirmavo 57:41, tačiau Orlando krepšininkai sugebėjo atsitiesti ir prieš lemiamą ketvirtį jau turėjo minimalų pranašumą (78:77).
Likus 25,2 sek. iki pagrindinio laiko pabaigos S. Curry dvitaškiu išvedė šeimininkus į priekį, tačiau J. Cainas, likus vos 2 sekundėms, pakartojo netaiklų komandos draugų metimą ir išplėšė pratęsimą.
Papildomo laiko metu iniciatyvą perėmė „Warriors“, kuri sezoną pradėjo trimis pralaimėjimais iš eilės, tačiau nuo tada laimėjo visas septynerias rungtynes.
„Warriors“: Stephenas Curry 41 (8/9 dvit., 5/10 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Yaxelas Lendeborgas 23 (7/11 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam., 6 kld.), Brandinas Podziemski 15 (4/5 trit., 7 atk. kam.), Georgesas Niangas 11 (3/3 trit.), Brandonas Williamsas 9 (3/5 dvit.), Charlesas Bassey 8 (4 atk. kam.), Gary Paytonas , De'Anthony Meltonas ir Willas Richardas po 4, Gui Santosas 3, Draymondas Greenas (6 atk. kam., 13 rez. perd., 4 kld.) ir Alas Horfordas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) po 2.
„Magic“: Franzas Wagneris 30 (8/15 dvit., 3/7 trit., 6 atk. kam., 11 rez. perd., 6 kld.), Tristanas da Silva (2/5 dvit., 5/16 trit., 7 atk. kam.) ir Wendellas Carteris (3/9 dvit., 3/3 trit., 11 atk. kam.) po 19, Anthony Blackas (5/13 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 6 rez. perd.) ir Jamalas Cainas (4/6 dvit., 2/8 trit., 12 atk. kam.) po 18, Jevonas Carteris 9 (3/7 trit.), Goga Bitadze 4 (5 atk. kam.), Jase Richardsonas 2 (1/7 dvit., 0/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.).
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