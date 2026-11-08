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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nesustabdomas Curry atvedė „Warriors“ į septintąją pergalę iš eilės

2026-11-08 07:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 07:07
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Septintąją pergalę iš eilės NBA lygoje iškovojo San Fransisko „Golden State Warriors“ ekipa, kuri namuose po pratęsimo 126:119 palaužė Orlando „Magic“ krepšininkus.

Scanpix nuotr.

Septintąją pergalę iš eilės NBA lygoje iškovojo San Fransisko „Golden State Warriors“ ekipa, kuri namuose po pratęsimo 126:119 palaužė Orlando „Magic“ krepšininkus.

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Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Stephenas Curry, pelnęs 41 tašką, atkovojęs 6 kamuolius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.

Likus 1 min. 38 sek. iki pratęsimo pabaigos 38-erių gynėjas pelnė du taškus su pražanga ir išvedė šeimininkus į priekį. Netrukus Wendellas Carteris prametė abi baudas, kuriomis galėjo išlyginti rezultatą, o S. Curry paskutinę minutę dar kartą pasižymėjo prasiveržimu.

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Tai buvo jau antrasis S. Curry pasirodymas šį sezoną, kai jis pelnė bent 40 taškų. Per pastarąsias penkerias rungtynes gynėjas keturis kartus surinko mažiausiai 30 taškų.

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S. Curry taip pat pagerino NBA rekordą – sulaukęs 35 metų jis jau 16 kartų pelnė bent 40 taškų. LeBronas Jamesas tokių rungtynių yra sužaidęs 15, o Michaelas Jordanas – 12.

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Be to, „Warriors“ lyderis tapo vos septintuoju krepšininku NBA istorijoje, per karjerą surinkusiu bent 26 tūkst. taškų, 5 tūkst. atkovotų kamuolių ir 6 tūkst. rezultatyvių perdavimų.

Nugalėtojams svariai padėjo naujokas Yaxelis Lendeborgas, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir pratęsime pataikęs svarbų tritaškį.

Brandinas Podziemskis pridėjo 15 taškų, o Draymondas Greenas atliko sezono rekordą pakartojančius 13 rezultatyvių perdavimų.

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„Magic“ gretose rezultatyviausias buvo Franzas Wagneris, surinkęs 30 taškų ir atlikęs 11 rezultatyvių perdavimų. Tristanas da Silva ir W. Carteris pelnė po 19 taškų, o nuo suolo pakilęs Jamalas Cainas pridėjo 18 taškų bei 12 atkovotų kamuolių.

Po dviejų kėlinių „Warriors“ pirmavo 57:41, tačiau Orlando krepšininkai sugebėjo atsitiesti ir prieš lemiamą ketvirtį jau turėjo minimalų pranašumą (78:77).

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Likus 25,2 sek. iki pagrindinio laiko pabaigos S. Curry dvitaškiu išvedė šeimininkus į priekį, tačiau J. Cainas, likus vos 2 sekundėms, pakartojo netaiklų komandos draugų metimą ir išplėšė pratęsimą.

Papildomo laiko metu iniciatyvą perėmė „Warriors“, kuri sezoną pradėjo trimis pralaimėjimais iš eilės, tačiau nuo tada laimėjo visas septynerias rungtynes.

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„Warriors“: Stephenas Curry 41 (8/9 dvit., 5/10 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Yaxelas Lendeborgas 23 (7/11 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam., 6 kld.), Brandinas Podziemski 15 (4/5 trit., 7 atk. kam.), Georgesas Niangas 11 (3/3 trit.), Brandonas Williamsas 9 (3/5 dvit.), Charlesas Bassey 8 (4 atk. kam.), Gary Paytonas , De'Anthony Meltonas ir Willas Richardas po 4, Gui Santosas 3, Draymondas Greenas (6 atk. kam., 13 rez. perd., 4 kld.) ir Alas Horfordas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) po 2.

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„Magic“: Franzas Wagneris 30 (8/15 dvit., 3/7 trit., 6 atk. kam., 11 rez. perd., 6 kld.), Tristanas da Silva (2/5 dvit., 5/16 trit., 7 atk. kam.) ir Wendellas Carteris (3/9 dvit., 3/3 trit., 11 atk. kam.) po 19, Anthony Blackas (5/13 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 6 rez. perd.) ir Jamalas Cainas (4/6 dvit., 2/8 trit., 12 atk. kam.) po 18, Jevonas Carteris 9 (3/7 trit.), Goga Bitadze 4 (5 atk. kam.), Jase Richardsonas 2 (1/7 dvit., 0/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.).

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