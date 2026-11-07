Incidentas prie Jameso namų: sulaikytas neįprastą istoriją papasakojęs vyras

Kaip praneša TMZ, penktadienį apie 21 val. vietos laiku L. Jameso apsaugos darbuotojai stebėjimo kamerose pastebėjo nepažįstamą asmenį ir iškvietė Los Andželo policiją.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai vyrą sulaikė dėl įtariamo persekiojimo.
Situacija tapo dar neįprastesnė, kai sulaikytasis pareigūnams pareiškė manantis, jog yra L. Jameso sūnus.
Policija kol kas neatskleidė įtariamojo tapatybės ir nepateikė daugiau informacijos apie tokio pareiškimo aplinkybes.
Pranešama, kad vyrui nepavyko patekti į patį gyvenamąjį namą, o pareigūnai incidentą užregistravo kaip galimą persekiojimo atvejį.
Tuo metu 41-erių L. Jamesas buvo už tūkstančių kilometrų nuo savo namų.
Šį sezoną Filadelfijos „76ers“ atstovaujantis keturiskart NBA čempionas penktadienį viešėjo Ohajo valstijoje, kur jo komanda žaidė su Klivlando „Cavaliers“.
Duomenų, kad krepšininkas būtų tiesiogiai susidūręs su įtariamuoju, nėra. Kol kas taip pat neskelbiama apie galimus tolesnius teisinius veiksmus.
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