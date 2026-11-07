Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Incidentas prie Jameso namų: sulaikytas neįprastą istoriją papasakojęs vyras

2026-11-07 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-07 21:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

NBA žvaigždės LeBrono Jameso namuose Los Andžele užfiksuotas neįprastas incidentas, po kurio policija sulaikė į krepšininko valdos teritoriją patekusį vyrą.

Jamesas | Scanpix nuotr.

NBA žvaigždės LeBrono Jameso namuose Los Andžele užfiksuotas neįprastas incidentas, po kurio policija sulaikė į krepšininko valdos teritoriją patekusį vyrą.

REKLAMA
0

Kaip praneša TMZ, penktadienį apie 21 val. vietos laiku L. Jameso apsaugos darbuotojai stebėjimo kamerose pastebėjo nepažįstamą asmenį ir iškvietė Los Andželo policiją.

Į įvykio vietą atvykę pareigūnai vyrą sulaikė dėl įtariamo persekiojimo.

Situacija tapo dar neįprastesnė, kai sulaikytasis pareigūnams pareiškė manantis, jog yra L. Jameso sūnus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija kol kas neatskleidė įtariamojo tapatybės ir nepateikė daugiau informacijos apie tokio pareiškimo aplinkybes.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešama, kad vyrui nepavyko patekti į patį gyvenamąjį namą, o pareigūnai incidentą užregistravo kaip galimą persekiojimo atvejį.

REKLAMA

Tuo metu 41-erių L. Jamesas buvo už tūkstančių kilometrų nuo savo namų.

Šį sezoną Filadelfijos „76ers“ atstovaujantis keturiskart NBA čempionas penktadienį viešėjo Ohajo valstijoje, kur jo komanda žaidė su Klivlando „Cavaliers“.

Duomenų, kad krepšininkas būtų tiesiogiai susidūręs su įtariamuoju, nėra. Kol kas taip pat neskelbiama apie galimus tolesnius teisinius veiksmus.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų