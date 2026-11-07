Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Mourinho „Real“ komandoje siekia taikyti PSG pavyzdžiu paremtą individualų žaidėjų krūvio ir poilsio planavimą

2026-11-07 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-07 21:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Madrido „Real“ treneris Jose Mourinho nusprendė pakeisti komandos žaidėjų fizinio krūvio valdymo principus ir pritaikyti metodiką, kuria naudojasi Paryžiaus „Saint-Germain“. Portugalas siekia, kad svarbiausi futbolininkai lemiamą sezono atkarpą pasitiktų kuo geresnės fizinės būklės, todėl komandoje numatytos ne tik rotacijos, bet ir individualiai suplanuotos poilsio dienos.

Jose Mourinho | EPA nuotr.

Madrido „Real“ treneris Jose Mourinho nusprendė pakeisti komandos žaidėjų fizinio krūvio valdymo principus ir pritaikyti metodiką, kuria naudojasi Paryžiaus „Saint-Germain“. Portugalas siekia, kad svarbiausi futbolininkai lemiamą sezono atkarpą pasitiktų kuo geresnės fizinės būklės, todėl komandoje numatytos ne tik rotacijos, bet ir individualiai suplanuotos poilsio dienos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia Ispanijos dienraštis „Marca“, J. Mourinho kartu su klubo specialistais atidžiai stebi kiekvieno futbolininko rungtynių minutes, fizinį krūvį ir nuovargio lygį. Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, žaidėjams sudaromi individualūs treniruočių ir poilsio planai. Strategas nenori taikyti vienodos sistemos visai komandai – kiekvieno futbolininko situacija vertinama atskirai.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmieji šios metodikos pavyzdžiai buvo Arda Guleras ir Aurelienas Tchouameni. Abu futbolininkai nebuvo įtraukti į sudėtį Čempionų lygos rungtynėms su Atėnų AEK, nors nebuvo traumuoti ar diskvalifikuoti. Po intensyvaus rungtynių laikotarpio jiems buvo suteikta galimybė papildomai pailsėti ir atgauti fizines bei psichologines jėgas. Panašių sprendimų ateityje gali sulaukti ir kiti pagrindinės sudėties žaidėjai.

REKLAMA

J. Mourinho tokį modelį perėmė iš Luiso Enrique vadovaujamo PSG, kurio trenerių štabas reguliariai riboja pagrindinių futbolininkų žaidimo laiką ir suteikia jiems papildomų poilsio dienų. Praėjusį sezoną Prancūzijos čempionate Vitinha sužaidė 2121 minutę, Achrafas Hakimi – 1374, Joao Nevesas – 1287, o Ousmane'as Dembele – 1062 minutes. Tokia rotacija leidžia PSG svarbiausius žaidėjus išsaugoti šviežius svarbiausioms sezono rungtynėms bei triumfuoti pastarųjų sezonų Čempionų lygoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinis šio plano tikslas – išvengti futbolininkų pervargimo ir sumažinti traumų riziką, kad „Real“ lemiamą sezono dalį pasitiktų turėdamas kuo daugiau pagrindinių žaidėjų. Portugalas tikisi, kad individualus krūvio valdymas ir geriau suplanuotas poilsis padės komandai išlaikyti aukštą žaidimo lygį per svarbiausias sezono kovas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų