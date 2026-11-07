Mourinho „Real“ komandoje siekia taikyti PSG pavyzdžiu paremtą individualų žaidėjų krūvio ir poilsio planavimą

Kaip skelbia Ispanijos dienraštis „Marca“, J. Mourinho kartu su klubo specialistais atidžiai stebi kiekvieno futbolininko rungtynių minutes, fizinį krūvį ir nuovargio lygį. Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, žaidėjams sudaromi individualūs treniruočių ir poilsio planai. Strategas nenori taikyti vienodos sistemos visai komandai – kiekvieno futbolininko situacija vertinama atskirai.
Pirmieji šios metodikos pavyzdžiai buvo Arda Guleras ir Aurelienas Tchouameni. Abu futbolininkai nebuvo įtraukti į sudėtį Čempionų lygos rungtynėms su Atėnų AEK, nors nebuvo traumuoti ar diskvalifikuoti. Po intensyvaus rungtynių laikotarpio jiems buvo suteikta galimybė papildomai pailsėti ir atgauti fizines bei psichologines jėgas. Panašių sprendimų ateityje gali sulaukti ir kiti pagrindinės sudėties žaidėjai.
J. Mourinho tokį modelį perėmė iš Luiso Enrique vadovaujamo PSG, kurio trenerių štabas reguliariai riboja pagrindinių futbolininkų žaidimo laiką ir suteikia jiems papildomų poilsio dienų. Praėjusį sezoną Prancūzijos čempionate Vitinha sužaidė 2121 minutę, Achrafas Hakimi – 1374, Joao Nevesas – 1287, o Ousmane'as Dembele – 1062 minutes. Tokia rotacija leidžia PSG svarbiausius žaidėjus išsaugoti šviežius svarbiausioms sezono rungtynėms bei triumfuoti pastarųjų sezonų Čempionų lygoje.
Pagrindinis šio plano tikslas – išvengti futbolininkų pervargimo ir sumažinti traumų riziką, kad „Real“ lemiamą sezono dalį pasitiktų turėdamas kuo daugiau pagrindinių žaidėjų. Portugalas tikisi, kad individualus krūvio valdymas ir geriau suplanuotas poilsis padės komandai išlaikyti aukštą žaidimo lygį per svarbiausias sezono kovas.
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