Emery pagal pajėgumą „Manchester United“ prilygino „Barcelona“ komandai

U. Emery tokią nuomonę išsakė po to, kai jo vadovaujama „Aston Villa“ Čempionų lygoje 0:3 pralaimėjo „Barcelona“ ekipai. Strategas pripažino, kad rungtynėse su katalonais jo komanda įgyvendino dalį numatyto plano, tačiau varžovų pajėgumas buvo per didelis.
„Žaidėme taip, kaip planavome, tačiau to nepakako, nes susidūrėme su labai aukšto lygio varžovu. Tai aukščiausias lygis, su kuriuo susiduriame „Premier“ lygoje ir Čempionų lygoje. Sekmadienį „Manchester United“ bus tokio paties lygio kaip „Barcelona“. Todėl būtent taip ruošiame savo žaidėjus. Tai bus labai, labai sudėtinga“, – kalbėjo U. Emery.
Ispanas taip pat pabrėžė, kad „Manchester United“ išlieka išskirtinis klubas, o pastaruoju metu jo žaidimas Čempionų lygoje atrodo gerai. Tiesa, strategas pripažino, kad Mančesterio ekipai trūko stabilumo šalies čempionate, tačiau tikisi, jog ji anksčiau ar vėliau susigrąžins nuoseklumą.
„Tai fantastiškas klubas. Praėjusį sezoną jie žaidė Čempionų lygoje, o šį sezoną taip pat gerai rungtyniauja Europoje. Čempionate jiems trūko stabilumo, tačiau jie turėtų jį susigrąžinti. Tai bus labai sunkios rungtynės“, – pridūrė „Aston Villa“ treneris.
U. Emery turi ir asmeninių priežasčių atsargiai vertinti išvyką į „Old Trafford“ stadioną. Per savo trenerio karjerą jis dar nėra ten iškovojęs pergalės, o „Aston Villa“ pralaimėjo šešis pastaruosius apsilankymus šiame stadione. Strategas pripažino, kad tai didelis iššūkis tiek jam, tiek futbolininkams.
Sekmadienio susitikimas taip pat sulauks dėmesio dėl M. Carricko padėties „Manchester United“ klube. Mančesterio komanda šalies čempionate stokoja stabilumo, tačiau pastarosiose rungtynėse Čempionų lygoje 3:2 įveikė „Roma“. Tuo metu „Aston Villa“ į Mančesterį atvyks siekdama pratęsti penkerių nepralaimėtų rungtynių seriją.
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