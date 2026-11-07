Jasikevičiaus kariauna neturėjo bėdos Turkijoje

Svečiuose 78:59 (23:15, 20:21, 16:11, 19:12) buvo sutriuškinta Bursos „Bursaspor“ (1/7).
I.Sargiūnas per 19 minučių įmetė 7 taškus (2/3 dvit., 0/3 trit., 3/3 baud.), atliko perdavimą, 3 kamuolius perėmė, provokavo 3 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 7 naudingumo balus.
„Fenerbahče“ 19 taškų pelnė Onuralpas Bitimas (6/10 trit.), po 9 – Shane‘as Larkinas ir Shavonas Shieldsas.
Varžovams 20 taškų rinko Michaelis Moore‘as (7 atk. kam.), 11 – Leytonas Hammondsas, 10 – Brandonas Tayloras (8 rez. perd.).
Kitą savaitę Eurolygoje Stambulo klubas kausis su Paryžiaus „Paris“.
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