Odegaardo įvartis atnešė „Arsenal“ pergalę prieš „Hull“

Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Martinas Odegaardas nukreipė jį į vartus ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
Kai Havertzas pateko į nuošalę 15 kartų „Premier“ lygoje šį sezoną, tai jau yra daugiau nei praėjusiame sezone pateko bet kuris kitas žaidėjas (Bukayo Saka – 14).
„Arsenal“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 27 taškus ir rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Hull“ su 11 taškų žengia tryliktas.
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