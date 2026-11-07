„Man City“ svečiuose krito prieš „Nottingham Forest“

Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Jairas Cunha rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Nottingham Forest“ į priekį 1:0.
Liamas Delapas surengtos kontratakos metu puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Rayanas Cherki antrojo kėlinio pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.
L. Delapas antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir vėl padidino šeimininkų ekipos pranašumą 3:1.
L. Delapo pelnė įvartį 18-ąją minutę, o tai yra anksčiausiai, kada „Man City“ atsiliko 2 įvarčių skirtumu „Premier“ lygos rungtynėse nuo 2019 m. lapkričio mėn. prieš „Liverpool“ (13 min.)
„Man City“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka jau 6 taškais. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ su 9 taškais žengia šešioliktas.
Highlights via DasFootball
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