„Tottenham“ išvykoje nusileido „Leeds United“ futbolininkams

Mathysas Telis pirmojo kėlinio pabaigoje dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių, vietoje jo aikštėje pasirodė Dominicas Solanke.
Subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojęs Noah Okaforas rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Leeds Utd“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Leeds United“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 14 taškų ir rikiuojasi aštuntoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Tottenham“ su 12 taškų žengia dešimtas.
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