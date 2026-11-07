Greenas apie Porzingio situaciją: „Negali sėdėti ir verkti dėl išlieto pieno“

Ketvirtadienį duodamas interviu portalo „The Athletic“ NBA apžvalgininkui Samui Amickui, D. Greenas pasidalijo mintimis apie staigią 10 metų trukusios latvio karjeros pabaigą. Veteranas pabrėžė, kad klube niekada nebuvo kaltinimų ar nesutarimų kultūros, ir paaiškino, jog komanda žvelgia į priekį, nepaisant to, kokios naudos aikštėje būtų davęs aukštaūgis.
„Nuo pat to laiko, kai esu šioje komandoje, niekada nebuvo jokių ginčų, niekada nebuvo badoma pirštais sakant: „Gėda šiam vyrukui“, „Gėda anam vyrukui“, – S. Amickui sakė D. Greenas.
Tęsdamas mintį apie požiūrį į sveikatos problemų kamuojamą K. Porzingį, puolėjas leido suprasti, kad ekipa yra susikoncentravusi tik į dabartinę sudėtį.
„Mes čia niekada neturėjome tokios kultūros, tad tas pats galioja ir K. Porzingiui. Niekas nesėdi ir nesmerkia šio vyruko ar juolab nesijaudina dėl jo. Mūsų mintyse mes judame į priekį su tais žaidėjais, kuriuos turime čia, – dėstė D. Greenas. – Ar visi čia esantys mano, kad jis gali mums padėti? Žinoma. Mes žinome, kokio lygio tai žaidėjas. Tačiau nemanau, kad kas nors čia sėdi ir laukia, kol jis įžengs pro tas duris. Visi savo mintyse jau žengė toliau.“
Apie netikėtą latvio situaciją „Warriors“ krepšininkai sužinojo rytą prieš sezono atidarymo rungtynes su Los Andželo „Lakers“ klubu. Pasak D. Greeno, generalinis vadybininkas Mike'as Dunleavy tuomet apie tai komandai užsiminė vieną kartą, o praėjusią savaitę situacija buvo aptarta dar sykį ir kolektyviai nuspręsta nesigręžioti į praeitį.
„Kai pirmą kartą apie tai išgirdome rytą prieš „Lakers“ rungtynes, mus tai šiek tiek sukrėtė“, – pripažino D. Greenas.
Anot komandos senbuvio, vadovybės žinutė žaidėjams rūbinėje buvo aiški.
„Jie pasakė: „Klausykite, vyrukai, mes judame į priekį. Kad ir ką reikės padaryti su šia situacija, mes tai sutvarkysime. O jūs eikite žaisti“, – pridūrė D. Greenas.
Dabar San Fransisko ekipa priversta remtis kitais krepšininkais. Be K. Porzingio komandos atsarginiu vidurio puolėju už D. Greeno nugaros tapo Alas Horfordas, o gylį rotacijoje bando užpildyti lygos senbuvis Charlesas Bassey bei naujokų biržoje nepašauktas naujokas Grahamas Ike'as.
„Kaip jau minėjau, visi judame toliau. Čia galioja mentalitetas, kai vieną iškritusį turi pakeisti kitas. Tai yra galimybė Charlesui Bassey ir Grahamui Ike'ui gauti daugiau minučių bei toliau bandyti kelti savo karjerą į aukštesnį lygį, – vertino D. Greenas. – Taigi, tu priimi šiuos vyrukus, atiduodi jiems visą save, stengiesi padėti viskuo, kuo gali, kad jie galiausiai galėtų padėti komandai. Bet tu negali sėdėti ir verkti dėl išlieto pieno.“
Nors D. Greenas tokiais žodžiais, regis, tiesiog bandė įžvelgti teigiamą pusę ir motyvuoti jaunuosius „Warriors“ žaidėjus po to, kai komandos draugas faktiškai baigė karjerą, jo retorika sulaukė didžiulio pasipiktinimo. Sirgaliai socialiniuose tinkluose kritikavo amerikietį dėl empatijos stokos vertinant priverstinį kolegos pasitraukimą iš sporto, nepaisant to, kad abu krepšininkai kartu sužaidė tik 15 rungtynių.
Kol kas nei pats žaidėjas, nei „Warriors“ organizacija oficialiai nepatikslino, su kokiomis konkrečiomis problemomis susidūrė aukštaūgis, tačiau yra žinoma, jog K. Porzingis praeityje turėjo problemų su laikysenos ortostatine tachikardijos sindromu (POTS) – lėtine liga, galinčia paveikti nervų sistemą. Būtent dėl sveikatos būklės šį sezoną jis dar nebuvo pasirodęs aikštėje.
K. Porzingis į „Warriors“ gretas atvyko po mainų iš Atlantos „Hawks“ ekipos 2026 metų vasarį. Per minėtus 15 susitikimų jis fiksavo 16,1 taško, 5,3 atkovoto kamuolio bei 2,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Latvis iš žaidimo atakavo 43,3 proc., o iš toli – 31,1 proc. taiklumu.
Birželio mėnesį vidurio puolėjas su „Warriors“ pasirašė naują dvejų metų trukmės 40 mln. JAV dolerių (apie 37 mln. eurų) vertės kontrakto pratęsimą, kad liktų komandoje. Visgi pranešama, kad jam nebemokamas atlyginimas, kol jis yra atskirtas nuo ekipos.
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