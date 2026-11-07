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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nuostabus Dončičiaus vakaras: sezono rezultatyvumo rekordas ir metimas beveik per visą aikštę

2026-11-07 08:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 08:10
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NBA pirmenybėse Luka Dončičius toliau yra nesustabdomas, o jo vedama Los Andželo „Lakers“ komanda rezultatu 124:118 įveikė Portlando „Trail Blazers“ krepšininkus.

Dončičius | Organizatorių nuotr.

NBA pirmenybėse Luka Dončičius toliau yra nesustabdomas, o jo vedama Los Andželo „Lakers“ komanda rezultatu 124:118 įveikė Portlando „Trail Blazers“ krepšininkus.

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L. Dončičius per 38 žaidimo minutes surinko net 53 taškus (12/18 dvit., 5/15 trit., 14/18 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau po 3 kartus suklydo ir prasižengė.

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Slovėnas ketvirtose rungtynėse iš eilės įmetė bent 40 taškų ir pagerino sezono rezultatyvumo rekordą. Ankstesnis jo šio sezono rekordas buvo 52 taškai.

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Krepšininkas taip pat pasižymėjo metimu beveik per visą aikštę.

Austinas Reavesas pridėjo 25 taškus, o Walkeris Kessleris surinko dvigubą dublį – 16 taškų ir 12 atkovotų kamuolių.

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„Trail Blazers“ komandoje po 22 taškus pelnė Damianas Lillardas ir Deni Avdija. Pastarasis taip pat atkovojo 9 kamuolius ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Toumani Camara pridėjo 18 taškų.

Rungtynes geriau pradėjo svečiai, kurie pirmajame kėlinyje įgijo dviženklį pranašumą (26:15), o po pirmųjų 12 minučių pirmavo 29:20. Antrajame ketvirtyje Portlando ekipa buvo padidinusi persvarą iki 16 taškų (51:35), tačiau L. Dončičius paskutinę pirmosios rungtynių pusės sekundę pataikė metimą iš aikštės vidurio ir sumažino atsilikimą iki 53:60.

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Po pertraukos „Lakers“ perėmė iniciatyvą. Trečiajame ketvirtyje šeimininkai panaikino deficitą, o L. Dončičiaus tritaškis išlygino rezultatą 68:68. Netrukus Los Andželo klubas surengė spurtą 10:0 ir nutolo 78:68. Prieš lemiamą kėlinį šeimininkai jau pirmavo 87:75.

Ketvirtajame kėlinyje „Trail Blazers“ dar bandė sugrįžti į rungtynes ir sumažino atsilikimą iki 6 taškų (95:89), tačiau „Lakers“ išsaugojo iniciatyvą. Likus kiek daugiau nei minutei, svečiai priartėjo iki 110:105, bet A. Reavesas realizavo baudų metimus, o W. Kessleris po L. Dončičiaus perdavimo įkrovė kamuolį į krepšį. Per likusį laiką šeimininkai išsaugojo persvarą ir šventė pergalę 124:118.

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Portlando krepšininkai suklydo net 24 kartus.

„Lakers“: Luka Dončičius 53 (12/18 dvit., 5/15 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Austinas Reavesas 25 (7/14 dvit., 1/8 trit., 4 per. kam.), Walkeris Kessleris 16 (7/10 dvit., 12 atk. kam.), Ziaire Williamsas 8 (2/4 trit.), Jake LaRavia (8 atk. kam.) ir Sandro Mamukelashvili po 7, Adou Thiero 4 (4 atk. kam.), Matisse Thybulle ir Quentinas Grimesas po 2.

„Trail Blazers“: Deni Avdija (5/8 dvit., 1/4 trit., 9 atk. kam., 11 rez. perd., 8 kld.) ir Damianas Lillardas (4/10 trit., 4 rez. perd., 4 kld.) po 22, Toumani Camara 18 (4/8 trit., 6 atk. kam.), Donovanas Clinganas 17 (3/5 trit., 11 atk. kam.), Jrue Holiday 12 (3/6 trit., 7 rez. perd.), Robertas Williamsas 9 (4/5 dvit., 5 atk. kam.), Chris Youngbloodas (2/4 trit.) ir Sidy Cissoko (2/5 trit.) po 7, Scootas Hendersonas ir Yangas Hansenas po 2.

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