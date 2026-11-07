Nuostabus Dončičiaus vakaras: sezono rezultatyvumo rekordas ir metimas beveik per visą aikštę

L. Dončičius per 38 žaidimo minutes surinko net 53 taškus (12/18 dvit., 5/15 trit., 14/18 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau po 3 kartus suklydo ir prasižengė.
Slovėnas ketvirtose rungtynėse iš eilės įmetė bent 40 taškų ir pagerino sezono rezultatyvumo rekordą. Ankstesnis jo šio sezono rekordas buvo 52 taškai.
Krepšininkas taip pat pasižymėjo metimu beveik per visą aikštę.
Austinas Reavesas pridėjo 25 taškus, o Walkeris Kessleris surinko dvigubą dublį – 16 taškų ir 12 atkovotų kamuolių.
„Trail Blazers“ komandoje po 22 taškus pelnė Damianas Lillardas ir Deni Avdija. Pastarasis taip pat atkovojo 9 kamuolius ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Toumani Camara pridėjo 18 taškų.
Rungtynes geriau pradėjo svečiai, kurie pirmajame kėlinyje įgijo dviženklį pranašumą (26:15), o po pirmųjų 12 minučių pirmavo 29:20. Antrajame ketvirtyje Portlando ekipa buvo padidinusi persvarą iki 16 taškų (51:35), tačiau L. Dončičius paskutinę pirmosios rungtynių pusės sekundę pataikė metimą iš aikštės vidurio ir sumažino atsilikimą iki 53:60.
Po pertraukos „Lakers“ perėmė iniciatyvą. Trečiajame ketvirtyje šeimininkai panaikino deficitą, o L. Dončičiaus tritaškis išlygino rezultatą 68:68. Netrukus Los Andželo klubas surengė spurtą 10:0 ir nutolo 78:68. Prieš lemiamą kėlinį šeimininkai jau pirmavo 87:75.
Ketvirtajame kėlinyje „Trail Blazers“ dar bandė sugrįžti į rungtynes ir sumažino atsilikimą iki 6 taškų (95:89), tačiau „Lakers“ išsaugojo iniciatyvą. Likus kiek daugiau nei minutei, svečiai priartėjo iki 110:105, bet A. Reavesas realizavo baudų metimus, o W. Kessleris po L. Dončičiaus perdavimo įkrovė kamuolį į krepšį. Per likusį laiką šeimininkai išsaugojo persvarą ir šventė pergalę 124:118.
Portlando krepšininkai suklydo net 24 kartus.
„Lakers“: Luka Dončičius 53 (12/18 dvit., 5/15 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Austinas Reavesas 25 (7/14 dvit., 1/8 trit., 4 per. kam.), Walkeris Kessleris 16 (7/10 dvit., 12 atk. kam.), Ziaire Williamsas 8 (2/4 trit.), Jake LaRavia (8 atk. kam.) ir Sandro Mamukelashvili po 7, Adou Thiero 4 (4 atk. kam.), Matisse Thybulle ir Quentinas Grimesas po 2.
„Trail Blazers“: Deni Avdija (5/8 dvit., 1/4 trit., 9 atk. kam., 11 rez. perd., 8 kld.) ir Damianas Lillardas (4/10 trit., 4 rez. perd., 4 kld.) po 22, Toumani Camara 18 (4/8 trit., 6 atk. kam.), Donovanas Clinganas 17 (3/5 trit., 11 atk. kam.), Jrue Holiday 12 (3/6 trit., 7 rez. perd.), Robertas Williamsas 9 (4/5 dvit., 5 atk. kam.), Chris Youngbloodas (2/4 trit.) ir Sidy Cissoko (2/5 trit.) po 7, Scootas Hendersonas ir Yangas Hansenas po 2.
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