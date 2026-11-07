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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Prozingis stabdo krepšininko karjerą

2026-11-07 06:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 06:52
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San Fransisko „Warriors“ aukštaūgis Kristaps Porzingis nusprendė neribotam laikui pasitraukti iš krepšinio ir visą dėmesį skirti savo sveikatai.

Kristapas Porzingis | Organizatorių nuotr.

San Fransisko „Warriors“ aukštaūgis Kristaps Porzingis nusprendė neribotam laikui pasitraukti iš krepšinio ir visą dėmesį skirti savo sveikatai.

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Apie tokį sprendimą latvis penktadienį pranešė socialiniuose tinkluose.

K. Porzingis šį sezoną dar nežaidė nė vienų rungtynių dėl posturalinės ortostatinės tachikardijos sindromo (POTS) sukeliamų simptomų. Šis sutrikimas gali lemti smarkiai padažnėjusį širdies ritmą atsistojus, galvos svaigimą ir nuovargį.

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Pranešama, kad „Warriors“ jau buvo sustabdžiusi atlyginimo mokėjimą latviui, argumentuodama, jog krepšininkas neteikia sutartyje numatytų paslaugų.

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Praėjusią vasarą K. Porzingis pasirašė dvejų metų 40 mln. JAV dolerių vertės kontrakto pratęsimą. Šį sezoną aukštaūgis turėjo uždirbti 20 mln. JAV dolerių.

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Savo pareiškime latvis pabrėžė esantis pasirengęs bendradarbiauti su „Warriors“ organizacija ir ieškoti abiem pusėms tinkamo sprendimo.

Skelbiama, kad K. Porzingį įsigijusiai kitai NBA komandai nereikėtų perimti jo atlyginimo įsipareigojimų.

Neseniai „Warriors“ puolėjas Draymondas Greenas taip pat užsiminė, kad komanda jau nusprendė judėti pirmyn, nelaukdama latvio sugrįžimo.

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K. Porzingis į San Fransiską atvyko praėjusio sezono mainų laikotarpio pabaigoje, kai buvo iškeistas iš Atlantos „Hawks“.

Praėjusį sezoną per 15 rungtynių „Warriors“ gretose 221 cm ūgio latvis vidutiniškai pelnė 16,1 taško, atkovojo 5,3 kamuolio, atliko 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo 1,1 metimo.

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