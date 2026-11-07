„Cavaliers“ sutriuškino „76ers“, o Jamesas liko vos su 8 taškais

Vasarą prie Filadelfijos ekipos prisijungęs ir galimybės trečią kartą apsivilkti „Cavaliers“ marškinėlius atsisakęs L. Jamesas per 31 minutę pelnė vos 8 taškus.
41-erių puolėjas pataikė 3 metimus iš 12, prametė visus 4 tritaškius, o pirmoje rungtynių pusėje kiekvieną jo prisilietimą prie kamuolio lydėjo dalies Klivlando sirgalių švilpimas.
Tai buvo vos dešimtas kartas per 24-erius metus trunkančią L. Jameso NBA karjerą, kai reguliariojo sezono rungtynėse jis nesurinko dviženklio taškų skaičiaus.
Primename, kad praėjusio sezono gruodžio 4 dieną nutrūko įspūdinga amerikiečio serija, kai jis bent 10 taškų pelnė net 1297 rungtynėse iš eilės.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Donovanas Mitchellas, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 7 kamuolius ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Evanas Mobley pridėjo 22 taškus, Jamesas Hardenas – 17.
Nuo atsarginių suolo pakilęs Mario Hezonja pasižymėjo dvigubu dubliu – 13 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.
Filadelfijos ekipoje Jaylenas Brownas surinko 20 taškų, VJ Edgecombe'as – 19, o Tyrese'as Maxey – 17.
Itin nesėkmingai rungtynės susiklostė Joelui Embiidui, kuris prametė visus 9 metimus iš žaidimo ir savo 6 taškus surinko baudų metimais.
„76ers“ pataikė vos 36,5 proc. metimų iš žaidimo, o iš toli realizavo tik 10 tritaškių iš 40.
Šeimininkai iniciatyvą perėmė dar pirmoje rungtynių pusėje, kai po E. Mobley dėjimo antrajame kėlinyje susikrovė 16 taškų persvarą (46:30). Ketvirtajame kėlinyje „Cavaliers“ pranašumas buvo išaugęs iki 25 taškų.
Klivlando klubas atsitiesė po dviejų pralaimėjimų Oklahomos „Thunder“, o Filadelfijos ekipa patyrė vos antrąją nesėkmę per pirmąsias dešimt sezono rungtynių.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 23 (6/12 dvit., 1/6 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Evanas Mobley 22 (5/9 dvit., 3/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Jamesas Hardenas 17 (3/7 trit., 6 atk. kam.), Mario Hezonja 15 (4/5 dvit., 2/8 trit., 10 atk. kam.), Peytonas Watsonas (5/10 dvit., 1/4 trit., 9 atk. kam.) ir Thomas Bryantas (6 atk. kam.) po 13, Meleekas Thomas 12 (2/4 trit.), Tyrese Proctoras 3 (6 atk. kam.), Tristanas Enaruna 1.
„76ers“: Jaylenas Brownas 20 (7/10 dvit., 2/9 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), VJ Edgecombe 19 (5/8 dvit., 3/5 trit., 4 per. kam.), Tyrese Maxey 17 (3/6 dvit., 2/9 trit., 4 rez. perd.), LeBronas Jamesas (3/8 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam., 6 kld.) ir Jabari Walkeris (5 atk. kam.) po 8, Joelas Embiidas (0/7 dvit., 7 atk. kam.) ir Anfernee Simonsas po 6, Kentavious Caldwell-Pope 5, Justinas Edwardsas ir Labaronas Philonas po 3.
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