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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA treneris kirto Antetokounmpo: „Jį treniruoti nėra lengva, jo žemas krepšinio supratimas“

2026-11-06 08:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 08:25
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Buvęs Milvokio „Bucks“ vyriausiasis treneris Docas Riversas atvirai prabilo apie sunkumus, su kuriais susidūrė treniruodamas NBA žvaigždę Giannį Antetokounmpo.

Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

Buvęs Milvokio „Bucks“ vyriausiasis treneris Docas Riversas atvirai prabilo apie sunkumus, su kuriais susidūrė treniruodamas NBA žvaigždę Giannį Antetokounmpo.

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Tinklalaidėje kalbėjęs specialistas pripažino, kad graikas pasižymi išskirtiniais fiziniais gebėjimais, tačiau jo žaidime mato ir rimtų trūkumų.

„Giannį treniruoti nėra lengva. Jis žaidžia beprotišku tempu, nuolat veržiasi link krepšio. Tai tikrai sudėtingas žaidėjas. Jis turi puikų gebėjimą perduoti kamuolį, tačiau kartu nepasižymi itin aukštu krepšinio intelektu“, – teigė D. Riversas.

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Stratego teigimu, G. Antetokounmpo pernelyg dažnai pasikliauja vienu žaidimo būdu ir stengiasi primesti savo valią varžovams.

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„Jis iš esmės turi vieną būdą žaisti. Kiekvienoje atakoje nori jį primesti. Norėjau, kad jis išmoktų geriau vykdyti derinius. Tai dalykas, kurio jam vis dar reikia išmokti – suprasti, kokia svarbi yra tinkamai įgyvendinta taktika“, – aiškino treneris.

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D. Riversas taip pat pabrėžė, kad šie įgūdžiai turi būti ugdomi treniruotėse.

„Jis turi suprasti, kaip svarbu treniruotėse ir metimų pratybose susitelkti į derinių vykdymą. Dabar jis turi trenerį, kuris šioje srityje yra vienas geriausių“, – pridūrė specialistas.

G. Antetokounmpo ilgą laiką buvo vienas svarbiausių „Bucks“ žaidėjų, o 2021 metais padėjo Milvokio klubui iškovoti NBA čempionų titulą.

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