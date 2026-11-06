Dirbtinio intelekto reklama supykdė Jamesą ir Dončičių

Bendrovė, sukūrusi dirbtiniu intelektu paremtą programėlę „Bron AI“, socialiniuose tinkluose išplatino reklaminį vaizdo įrašą, kuriame pasirodė į L. Jamesą itin panašus dirbtinio intelekto sukurtas personažas.
Reklamoje jis buvo vaizduojamas rūbinėje, vilkintis 23-iuoju numeriu pažymėtus marškinėlius su užrašu „Bron“. Personažas taip pat kalbėjo dirbtinai sugeneruotu, į L. Jameso panašiu balsu, demonstravo lažybų programėlę ir minėjo kitus NBA krepšininkus.
Reklamoje be leidimo taip pat buvo panaudoti L. Dončičiaus, Giannio Antetokounmpo ir Dillono Brookso atvaizdai.
Pirmieji sureagavo L. Jameso teisininkai, pareikalavę nedelsiant pašalinti reklamą. Po kelių valandų prie jų prisijungė ir L. Dončičiaus atstovai, išsiuntę oficialų reikalavimą bendrovei nutraukti neteisėtą slovėno vardo ir atvaizdo naudojimą.
Pranešama, kad reklaminiai įrašai per mažiau nei parą surinko daugiau nei 900 tūkst. peržiūrų.
Portalui „Front Office Sports“ paviešinus informaciją apie teisinius reikalavimus, reklama buvo pašalinta iš socialinio tinklo „X“.
Nors L. Jamesas ir L. Dončičius po šios vasaros nebėra komandos draugai, abu krepšininkai susidūrė su ta pačia problema.
Vasarą iš Los Andželo „Lakers“ į Filadelfijos „76ers“ persikėlęs L. Jamesas sezoną pradėjo sėkmingai, o jo atstovaujama ekipa su aštuoniomis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu pirmauja NBA.
Tuo metu „Lakers“ lyderiu tapęs L. Dončičius šį sezoną vidutiniškai pelno po 38,5 taško, o Los Andželo klubas yra iškovojęs septynias pergales per devynerias rungtynes.
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