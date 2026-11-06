„Suns“ sutriuškino „Magic“, Bookeris ir Brooksas kartu pelnė 54 taškus

Namų aikštėje rungtyniavusi ekipa 117:104 įveikė Orlando „Magic“ krepšininkus, kuriems tai buvo trečioji nesėkmė iš eilės.
Nugalėtojus į priekį vedė Devinas Bookeris, pelnęs 30 taškų. Dillonas Brooksas pridėjo 24 taškus, o abu gynėjai pataikė po 4 tritaškius.
Milesas Bridgesas surinko dvigubą dublį – 18 taškų ir 13 atkovotų kamuolių. Pastarasis rodiklis jam buvo geriausias šį sezoną.
„Magic“ gretose išsiskyrė Wendellas Carteris, pelnęs 27 taškus (10/12 metimų) ir atkovojęs 13 kamuolių. Tristanas da Silva nuo suolo pridėjo 18 taškų, o Franzas Wagneris pasižymėjo 15 taškų ir 15 rezultatyvių perdavimų.
„Suns“ iniciatyvą perėmė dar pirmoje rungtynių pusėje. D. Bookeris iki ilgosios pertraukos pelnė 23 taškus, pataikydamas 8 metimus iš 13, o paskutinę antrojo kėlinio akimirką smeigė tritaškį ir padidino šeimininkų persvarą iki 63:51.
Trečiojo kėlinio viduryje D. Bookeris ir D. Brooksas pataikė po tritaškį iš eilės, taip padidindami pranašumą iki 78:60.
Prieš lemiamą ketvirtį Finikso ekipa pirmavo 96:73, o ketvirtajame kėlinyje po Collino Gillespie tritaškio skirtumas išaugo iki rekordinės 30 taškų ribos.
„Suns“ iš toli atakavo 50 proc. taiklumu – pataikė 17 tritaškių iš 34.
Tuo metu „Magic“ krepšininkai suklydo net 25 kartus, o varžovai po šių klaidų pelnė 36 taškus.
Kitose rungtynėse „Suns“ namuose priims Hjustono „Rockets“, o „Magic“ išvykoje susitiks su „Golden State Warriors“.
„Suns“: Devinas Bookeris 30 (7/14 dvit., 4/8 trit., 8 rez. perd.), Dillonas Brooksas 24 (5/10 dvit., 4/6 trit.), Milesas Bridgesas 18 (3/6 trit., 13 atk. kam., 5 rez. perd.), Luke Kennardas 12 (3/6 trit., 5 rez. perd.), Ryanas Dunnas 11 (4/5 dvit.), Khamanas Maluachas 8 (4/6 dvit., 6 atk. kam.), Jalenas Greenas (3/6 dvit.) ir Collinas Gillespie (2/5 trit.) po 6, Oso Ighodaro 2 (5 atk. kam.).
„Magic“: Wendellas Carteris 27 (8/10 dvit., 13 atk. kam.), Tristanas da Silva 18 (4/12 trit.), Franzas Wagneris (7/12 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 15 rez. perd., 6 kld.) ir Desmondas Bane (3/9 trit., 6 atk. kam.) po 15, Anthony Blackas (2/5 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.) ir Jase Richardsonas (2/5 dvit., 2/4 trit.) po 10, Jamalas Cainas 5 (1/6 trit., 5 atk. kam.), Goga Bitadze 4 (5 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.