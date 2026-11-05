Bronny išsiųstas į G lygą, kartu su juo keliasi dar vienas „Lakers“ gynėjas

Komanda oficialiai paskelbė, kad Bronny Jamesas ir Cameronas Carras buvo priskirti G lygoje rungtyniaujančiai Koučelos slėnio „Lakers“ ekipai.
Ši komanda naująjį sezoną pradės penktadienį.
LeBrono Jameso sūnui tai yra trečiasis sezonas NBA. 2024 metų naujokų biržoje „Lakers“ jį pasirinko antrajame rate.
Šį sezoną B. Jamesas pagrindinėje komandoje sužaidė ketverias rungtynes, tačiau aikštėje vidutiniškai praleisdavo mažiau nei po 3 minutes.
Praėjusį sezoną gynėjas per 42 susitikimus vidutiniškai rinko po 2,9 taško, atkovojo 0,6 kamuolio ir atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
2024 metais B. Jamesas su „Lakers“ pasirašė ketverių metų 7,9 mln. JAV dolerių vertės naujoko sutartį.
Šį sezoną 22-ejų krepšininkas uždirbs apie 2,3 mln. JAV dolerių, o 2027–2028 metų sezonui Los Andželo klubas turi galimybę pratęsti jo kontraktą už maždaug 2,5 mln. JAV dolerių.
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