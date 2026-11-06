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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Motiejus Krivas pagerino karjeros rekordą NCAA

2026-11-06 08:18 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-06 08:18
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Nesėkmingai sezoną su Arizonos „Wildcats“ (1/1) pradėjęs Motiejus Krivas išliejo visą pyktį antrosiose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos (NCAA) sezono rungtynėse.

M.Krivas surengė dominuojantį pasirodymą

Nesėkmingai sezoną su Arizonos „Wildcats“ (1/1) pradėjęs Motiejus Krivas išliejo visą pyktį antrosiose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos (NCAA) sezono rungtynėse.

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Lietuvio vedamas Arizonos universitetas namie 104:84 (59:41, 45:43) susitvarkė su „Cal Poly Mustangs“ (1/1).

M.Krivas žaidė 23 minutes ir per jas surinko 30 taškų (10/13 dvit., 10/12 baud.). Tai yra naujas jo karjeros rekordas, anksčiau šis skaičius siekė 25 taškus.

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Šiaulietis dar atkovojo 8 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 sykius suklydo, perėmė kamuolį ir išrašė 2 blokus.

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M.Krivo epizodai:

Kitas „Wildcats“ lietuvis, Ugnius Jaruševičius, sužaidė 7 minutes, per kurias taškų nepelnė ir statistikos protokole pasižymėjo tik 2 pražangomis.

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Tuo metu Matas Vokietaitis spindėjo su Teksaso „Longhorns“ (2/0) marškinėliais. Jis buvo rezultatyviausias komandoje, o „Longhorns“ savo aikštėje 98:50 (54:20, 44:30) pervažiavo „Gardner-Webb Runnin' Bulldogs“ (0/2).

M.Vokietaitis per 19 minučių surinko 16 taškų (6/8 dvit., 4/7 baud.), 7 atkovotus ir 1 prarastą kamuolį bei 1 bloką.

3 minutes žaidęs Mantas Laurenčikas spėjo atlikti rezultatyvų perdavimą, suklysti ir perimti kamuolį.

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